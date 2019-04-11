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11.04.2019
ТАСС

ФРП выдал льготные субсидии военным предприятиям на 4,5 млрд рублей

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Денис Мантуров (слева) и Юрий Борисов (справа)
Денис Мантуров (слева) и Юрий Борисов (справа).
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Эти средства пойдут на реализацию проектов производства высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) выдал льготные субсидии военным предприятиям на 4,5 млрд рублей для их диверсификации, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Отдельно хотел бы сказать про экспортный потенциал диверсификации ОПК. Через программу "Конверсия" наши военные заводы уже привлекли свыше 4,5 млрд рублей по ставке 1% на реализацию проектов производства высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения", - отметил министр.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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