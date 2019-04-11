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11.04.2019
Российская газета

Турция пообещала заказать еще С-400 вместо Patriot

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Источник изображения: rg.ru

Турция может приобрести другие зенитные системы вместо американского Patriot, если США откажутся продать его на приемлемых условиях. Например, заказать в России новую партию С-400. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Такой же позиции руководство Турции придерживается в вопросе об истребителях F-35: если США откажутся поставлять их, Анкара найдет замену в России.


- Отмена соглашения по С-400 не рассматривается. Эта система безопасна для НАТО. Американские самолеты летают в сфере действия российских комплексов ПВО в Сирии и Норвегии, планируется поставка F-35 в Болгарию, Грецию и Словакию несмотря на то, что эти страны использзуют российские системы ПВО С-300. Турция срочно нуждается в зенитных комплексах. Нынешняя цена Patriot слишком высока, а срок поставки - долог. Если США предложат свои комплексы на примемлемых услових, мы их купим. Если нет - завтра мы можем получить новую партию С-400 или другие системы ПВО, - цитирует Чавушоглу турецкое информагентство Anadolu.

По поводу F-35 министр сказал, что Турция уже вложила в этот проект 1,2 миллиарда долларов и ее нелегко будет удалить из программы.

- Существует международное право и наши права. Но при худшем сценарии: если не будет F-35, - мы должны будем найти необходимые нам самолеты в другом месте. Например, у России есть Су-34 и Су-57, - заметил министр.

Предположение о возможном прекращении членства Турции в НАТО Чавушоглу назвал абсурдом: "Мы находимся среди стран, которые внесли в альянс наибольший вклад".

Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 был подписан в 2017 году. По просьбе Анкары его выполнение было ускорено: первые комплексы должны были отправиться в Турцию в июле 2019 года, но Эрдоган дал понять, что сроки могут быть сдвинуты на более ранний срок.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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ПАК ФА
С-300
С-400 Триумф
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