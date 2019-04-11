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11.04.2019
Российская газета

Хафтар несет потери: фото подбитого в Триполи танка появилось в Сети

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Источник изображения: rg.ru

Стороны, вовлеченные в ливийский конфликт, регулярно сообщают о нанесенных противнику потерях. Речь в основном идет о подбитых и сожженных бронеавтомобилях различных моделей, а также о разбитых вооруженных пикапах.

Однако по мере обострения конфликта все чаще фиксируются факты применения тяжелой бронетехники. В результате в минувший вторник стало известно о первом потерянном войсками фельдмаршала Хафтара танке.

В Сети появились фотографии среднего Т-55, брошенного на одной из улиц ливийской столицы. Поначалу были предположения, что защитники Триполи выдают за свою победу ранее поврежденный в ходе междоусобных столкновений "пятьдесят пятый". Однако внимательные эксперты разглядели на броне опознавательные знаки хафтаровцев.

Пока непонятно, чем был подбит танк. У сил, контролирующих город, имеется разнообразное оружие, в том числе противотанковые управляемые ракеты.

В то же время в боях снова замечены 155-мм самоходные гаубицы итальянского производства Palmaria. Эти мощные САУ используются в качестве штурмовых орудий для стрельбы прямой наводкой.

Не исключено, что противоборствующие стороны попытаются вернуть в строй имеющиеся в Ливии 152-мм самоходки 2С3 vz.77 "Дана".

В качестве машин огневой поддержки могут быть использованы ЗСУ-23-4 "Шилка".


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Ливия
Продукция
2С3 Акация
Dana vz.77
Т-55
Шилка
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