Войти
11.04.2019
Российская газета

В США разрабатывают гиперзвуковой беспилотный бомбадировщик

57
0
0
Источник изображения: U.S. Air Force/ Wikimedia.org

В США разрабатывают гиперзвуковой стратегический бомбардировщик, который сможет летать со скоростью, превышающей шесть Махов (около 7158 километров в час). При этом новая воздушная боевая машина по проекту должна быть беспилотным дроном. Об этом сообщает The National Interest.

Новый гиперзвуковой бомбардировщик получил название SR-72. Его предшественником считается SR-71 Blackbird (Черная птица), получивший свое прозвище из-за специфической конфигурации корпуса и черной окраски. Blackbird стал вторым самым быстрым пилотируемым истребителем в истории и впервые применял технологию "стелс", которая позже была усовершенствована. Этот самолет прослужил в ВВС США с 1964 по 1998 год, а в НАСА - до 1999 года.

Сейчас в Америке решили создать преемника Blackbird - в соответствии с новыми требованиями ведения боевых действий. Сверхзвуковой SR-72 разрабатывается как перспективный самолет, который сможет действовать в 22-м столетии. Он также будет оснащен, по всей видимости, гиперзвуковыми ракетами. По сообщениям американских изданий, полномасштабную версию планируется  ввести в эксплуатацию к 2030 году. Пока об остальных характеристиках SR-72 мало что известно.

Учитывая то, что самолет будет дроном, его появление может изменить действующие сейчас принципы ведения боевых действий. Ведь такой беспилотник сможет пересечь, например, Атлантический океан менее чем за час.

На данный момент одним из основных бомбардировщиков ВВС США является В-1, разработанный в 1980-1990-х годах как носитель ядерного оружия и имеющий изменяемую геометрию крыла.


Юрий Гень

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
SR-72
Компании
NASA
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
26.03.2019
Новые траектории агрессии
15.03.2018
Зачем США понадобились ВКС
21.11.2017
Абсолютное возмездие
27.11.2014
Гиперзвуковая гонка вооружений
22.12.2010
Мгновенный удар из околоземного пространства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России