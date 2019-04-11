В США разрабатывают гиперзвуковой беспилотный бомбадировщик

В США разрабатывают гиперзвуковой стратегический бомбардировщик, который сможет летать со скоростью, превышающей шесть Махов (около 7158 километров в час). При этом новая воздушная боевая машина по проекту должна быть беспилотным дроном. Об этом сообщает The National Interest.

Новый гиперзвуковой бомбардировщик получил название SR-72. Его предшественником считается SR-71 Blackbird (Черная птица), получивший свое прозвище из-за специфической конфигурации корпуса и черной окраски. Blackbird стал вторым самым быстрым пилотируемым истребителем в истории и впервые применял технологию "стелс", которая позже была усовершенствована. Этот самолет прослужил в ВВС США с 1964 по 1998 год, а в НАСА - до 1999 года.

Сейчас в Америке решили создать преемника Blackbird - в соответствии с новыми требованиями ведения боевых действий. Сверхзвуковой SR-72 разрабатывается как перспективный самолет, который сможет действовать в 22-м столетии. Он также будет оснащен, по всей видимости, гиперзвуковыми ракетами. По сообщениям американских изданий, полномасштабную версию планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году. Пока об остальных характеристиках SR-72 мало что известно.

Учитывая то, что самолет будет дроном, его появление может изменить действующие сейчас принципы ведения боевых действий. Ведь такой беспилотник сможет пересечь, например, Атлантический океан менее чем за час.

На данный момент одним из основных бомбардировщиков ВВС США является В-1, разработанный в 1980-1990-х годах как носитель ядерного оружия и имеющий изменяемую геометрию крыла.

Юрий Гень