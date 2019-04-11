Корвет "Дерзкий" переименуют в "Меркурий"

ВМФ России вновь переименует строящиеся корабли. Память русского брига "Меркурий" увековечат в названии головного корвета проекта 20386, заложенного как "Дерзкий".

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источник в отрасли, соответствующий приказ уже подписан. Ранее имя "Меркурий" присвоили малому ракетному кораблю проекта 22800, заложенному как "Тайфун" и затем переименованному в "Советск". Теперь для МРК вновь придется искать другое имя.

Блоки корпуса корвета проекта 20386 состыкуют на "Северной верфи" 23 апреля. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу во вторник, 9 апреля, на селекторном совещании в Минобороны. По его словам, "Меркурий" передадут флоту до 2025 года – вместе с фрегатами типа "Адмирал Горшков" и БДК типа "Иван Грен", которые заложат в тот же день, 23 апреля.

Пресс-служба "Северной верфи" подтвердила изданию переименование корвета "Дерзкий" в "Меркурий" в честь легендарного брига. В Главкомате ВМФ не смогли оперативно прокомментировать информацию об очередных переименованиях.

На Ленинградском судостроительном заводе "Пела", где строятся МРК, изданию рассказали, что пока не знают, как в итоге назовут "Каракурт", – "Тайфун", "Советск" или как-то иначе.

Флотский источник издания, знакомый с ситуацией, предположил, что назвать в честь брига "Меркурий" более крупный корабль решили по классификационным соображениям, а также для престижа. Исторически бриг ближе к корвету, а современный корвет – больше и мощнее, чем малый ракетный корабль. Свою роль сыграли и проблемы с поставками дизелей на МРК проекта 22800. 22 марта на петербургской "Звезде" прошло профильное совещание, на котором уточнили сроки передачи двигателей для ряда кораблей заказчику.

Корвет "Дерзий" – заложили 28 октября 2016 года. Спуск на воду запланирован на весну 2021 года. Осенью 2019 года НПО "Сатурн" должно поставить на "Северную верфь" газотурбинную установку для корвета.

Особенностями нового корвета являются сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, новое радиоэлектронное вооружение, роботизированные комплексы. Также особенностью проекта является уменьшенное число экипажа, увеличенная дальность плавания, высокая скорость полного хода на тихой воде и развитом волнении. В основу проекта 20386 заложен принцип модульности, заключающийся в оснащении корабля временно устанавливаемым вооружением, что позволяет расширить круг решаемых задач.

Основные характеристики проекта 20386: водоизмещение 3 400 тонн; длина 109 метров; ширина 13 метров; скорость 30 узлов; дальность плавания 5 000 морских миль; экипаж 80 человек.