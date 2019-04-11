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11.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Армении создается совместное с Россией производство БПЛА

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская компания-производитель беспилотников ADA Aerospace откроет производство в Армении. Об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на представителя компании.

"ADA Aerospace и (армянская) компания Pro MAQ создают совместное предприятие для организации серийного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проекта TRIADA на территории Армении. Партнеры планируют не только развивать совместное производство БПЛА, но и выводить продукцию на перспективные международные рынки", - сообщил источник.

Одновременно с этим российская компания планирует поставить в закавказскую республику БПЛА проекта TRIADA на 4,5 миллиона долларов. Поставка будет осуществляться в два этапа и завершится к 2020 году. Первая партия аппаратов TRIADA MK II будет поставлена для МЧС Армении в 2019 году, вторая партия (беспилотники TRIADA MK III) - поступит до конца 2020 года. Согласно информации, всего ADA Aerospace поставит армянским партнерам несколько десятков аппаратов.

В компании отметили, что они будут применяться в таких ключевых отраслях, как сельское хозяйство, охрана лесов и водоемов, оповещение о лесных пожарах, обработка полей средствами защиты растений, поиск и спасение, оказание первой помощи, доставка грузов и мониторинг.

 

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Страны
Армения
Россия
Компании
МЧС
Проекты
2020-й год
БПЛА
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