"Вопиющий случай": Шойгу отправил военкомов в горячие точки

Шойгу отправил "бездушных тыловиков" в горячие места

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил разобраться с "проявлениями бездушия" со стороны военных чиновников. По словам министра обороны, вопиющим случаем являются отказ военкомата выплатить надбавку к пенсии вдовы капитана, погибшего в Сирии. Глава оборонного ведомства заявил, что "бездушных тыловиков" направил бы в "горячие места".

Министр обороны России Сергей Шойгу устроил разнос "бездушным тыловикам", отказывающимся помогать вдовам ветеранов и участникам боевых действий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в военном министерстве.

"Вопиющий случай - военкомат отказался признавать требования вдовы капитана, погибшего в Сирии, потому что он якобы не являлся ветераном боевых действий", - возмутился Шойгу, по словам источника. Вере Пыленок пришлось добиваться надбавки к пенсии мужа, Андрея Пыленка, погибшего в крушении военно-транспортного самолета Ан-26, через суд.

Глава Минобороны также поручил своему первому заму Руслану Цаликову разобраться вместе с Генштабом "с каждым случаем проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми".

Кроме того, Шойгу указал на случай с моряками спасательного буксира "Алтай". Они были признаны участниками военной операции в Сирии, но не участниками боевых действий - и также были вынуждены через суд отстаивать свои права, чтобы получить положенные льготы в полном объеме.

Шойгу приказал отправить пойманных на "бездушии" военкомов в "горячие места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах". Он также потребовал от военных комиссаров глубже вникать в суть проблем и заботиться о подчиненных.

Как сообщает НСН, ранее глава общественной организации "Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии" Сергей Тимохин заявил, что подобных случаев, когда суд обязывает военкомат выплатить надбавки, не сотни - тысячи.

По его словам, история касается не только погибших в ходе сирийской кампании, но и в других военных конфликтах. При этом вдове погибшего в Сирии капитана Пыленка свои законные права приходится отстаивать в суде уже второй раз. В 2003 году Вере

Пыленок пришлось обратиться в суд в связи с отказом военкомата выплатить надбавки за гибель в Чечне ее отца, тоже офицера Вооруженных сил России.

Ранее Сергей Шойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военнослужащих. В ведомстве подготовят проект изменений действующего законодательства в сфере пенсионного обеспечения членов семей погибших военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях, передает ФАН.

Нормы законодательства могут быть изменены в части установления индексации размеров выплат для вдов, детей и родителей погибших военных, для получения которых родственники ждали решения судов.

Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, основной конфликт вспыхнул между правительством президента страны Башара Асада и вооруженными группами, которые коалиция во главе с США называет "умеренной оппозицией". Множество группировок "оппозиционеров" сражаются в том числе и между собой, кроме того - в Сирии развернули свою активность боевики ИГ (организация запрещена в России) (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России).

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают "умеренных", требуя сменить в Сирии власть.

Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию Воздушно-космических сил в сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году президент России Владимир Путин объявил о разгроме ИГ и начале вывода российских подразделений с территории Сирии.

За два года войны в Сирии Россия потеряла погибшими 115 человек. В конце сентября 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что безвозвратные потери России за три года военной кампании в Сирии составили 112 человек.

"На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20", - опубликовала слова сенатора его пресс-служба. Заявление было опубликовано в связи с третьей годовщиной начала операции России в Сирии. Потери в технике незначительны: 8 самолетов, 7 вертолетов и "возможно, 1-2 бронетранспортера и бронеавтомобиль", добавил Бондарев.

К 27 марта 2019 года в Сирии погибли еще трое военнослужащих ВС РФ. Самым смертоносным инцидентом стало крушение военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося в цитрусовых плантациях возле авиабазы Хмеймим. В самолете погибли 39 военных.

Иван Апулеев