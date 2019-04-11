Чайка рассказал о борьбе с вредоносными сайтами и их зеркалами

Спецслужбы, правоохранительные органы и Роскомнадзор используют новые поисковые системы которые позволяют в несколько раз эффективнее бороться не только с вредоносными сайтами, но и с их зеркальными копиями.

Как сообщил во время доклада Совету Федерации генеральный прокурор Юрий Чайка, количество заблокированных интернет-ресурсов с противоправным контентом увеличилось более чем в семь раз. По его словам, Генпрокуратура совместно с ФСБ, МВД и Роскомнадзором применяют новые поисковые системы для выявления зеркальных копий сайтов, идентичных ранее заблокированным.

Как отметил Чайка, на основании требований прокуроров в 2018 году был ограничен доступ к более чем 13,5 тысячи интернет-ресурсам с противоправным контентом, что в 7 раз больше, чем в 2017 году, а также удалены 57,5 тысячи страниц с подобной информацией - рост составил 187 процентов. По словам главы надзорного ведомства, в целом была проведена масштабная работа, которая имела мощную профилактическую составляющую.

Иван Егоров