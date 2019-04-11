Войти
11.04.2019
Российская газета

Чайка рассказал о борьбе с вредоносными сайтами и их зеркалами

35
0
0
Источник изображения: rg.ru

Спецслужбы, правоохранительные органы и Роскомнадзор используют новые поисковые системы которые позволяют в несколько раз эффективнее бороться не только с вредоносными сайтами, но и с их зеркальными копиями.


Как сообщил во время доклада Совету Федерации генеральный прокурор Юрий Чайка, количество заблокированных интернет-ресурсов с противоправным контентом увеличилось более чем в семь раз. По его словам, Генпрокуратура совместно с ФСБ, МВД и Роскомнадзором применяют новые поисковые системы для выявления зеркальных копий сайтов, идентичных ранее заблокированным.

Как отметил Чайка, на основании требований прокуроров в 2018 году был ограничен доступ к более чем 13,5 тысячи интернет-ресурсам с противоправным контентом, что в 7 раз больше, чем в 2017 году, а также удалены 57,5 тысячи страниц с подобной информацией - рост составил 187 процентов. По словам главы надзорного ведомства, в целом была проведена масштабная работа, которая имела мощную профилактическую составляющую.


Иван Егоров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Похожие новости
19.09.2018
Справедливость как оружие
12.09.2018
Право первым подняться в атаку
09.06.2011
Вьетнам впервые официально подтвердил закупку в России шести ДЭПЛ класса «Кило»
13.08.2008
ВВС идут на взлет
18.07.2008
Boeing продал китайцам 45 самолетов
21.09.2007
В составе ВВС США образовано киберкомандование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России