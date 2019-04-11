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11.04.2019
Военное обозрение

В США систему посадки самолетов на корабль применят для наземных аэродромов

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Военно-воздушные силы США приняли решение адаптировать для наземных аэродромов корабельную версию системы точного сближения и посадки (Joint Precision Approach and Landing System, JPALS), предназначенной для установки на авианосцы и десантные корабли, передает интернет-журнал "Nplus1".

Источник изображения: topwar.ru

Демонстрационные испытания мобильной сухопутной версии корабельной системы точного сближения и посадки (Joint Precision Approach and Landing System, JPALS) были проведены американской компанией Raytheon на авиабазе Морской пехоты США в Юме штата Аризона. Во время тестов система привела к заданной точке и посадила на аэродром истребитель F-35B Lightning II, находившийся на удалении 370 километров от авиабазы. Испытания признаны успешными.

Система, разработка которой ведется с начала 2000-х, обеспечивает точное ведение самолета на посадку в любое время суток и практически в любых погодных условиях. Она состоит из приемников сигналов GPS, оборудования локального точного позиционирования и системы автоматического обмена информацией с самолетами. Применение такой системы на кораблях позволит отказаться от РЛС контроля воздушной обстановки и диспетчерского сопровождения, что значительно сократит промежутки между посадками самолетов на палубу.

В сухопутной версии командование ВВС США предполагает использовать мобильную версию корабельной системы для быстрой организации аэродромов в сложной местности. Все компоненты системы помещаются в несколько машин, которые в свою очередь свободно размещаются в одном транспортном "Геркулесе". При применении JPALS все системы нового аэродрома можно развернуть за полтора часа, когда ранее это занимало несколько дней.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
Компании
Raytheon
Проекты
GPS
Авианосец
ИТ
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