Военнослужащим-контрактникам ФСБ запретили выезжать из России

Федеральная служба безопасности России разработала проект приказа "О прохождении военной службы", согласно которому гражданам России, проходящим военную службу по контракту в структурах ФСБ, запретят выезд за пределы страны на срок контракта без соответствующего разрешения. Документ уже подписан главой ведомства Александром Бортниковым.

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В документе, опубликованном на портале правовой информации в честности говорится, что лицам, проходящим военную службу по контракту в структурах ФСБ, разрешается выезжать за территорию России только при наличии разрешения уполномоченного должностного лица ФСБ. Запрет на выезд без разрешения распространяется только на время заключенного контракта.

Также указывается, что военнослужащий-контрактник структур, входящих в ФСБ, обязан сдать свой загранпаспорт в отдел кадров по месту прохождения службы. А в случаях возвращения из разрешенных загранпоездок, передавать документ в ОК в течении пяти дней после приезда.

Этим же приказом контрактников обяжут незамедлительно сообщать в подразделение собственной безопасности о попытках посторонних лиц получить у них информацию, являющуюся гостайной.

Необходимо отметить, что ранее украинские спеслужбы неоднократно задерживали граждан России, проживающих в Крыму и несущих службу по контракту в структурах ФСБ, при пересечении украинской границы.