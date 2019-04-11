Войти
11.04.2019
Военное обозрение

Военнослужащим-контрактникам ФСБ запретили выезжать из России

32
0
0

Федеральная служба безопасности России разработала проект приказа "О прохождении военной службы", согласно которому гражданам России, проходящим военную службу по контракту в структурах ФСБ, запретят выезд за пределы страны на срок контракта без соответствующего разрешения. Документ уже подписан главой ведомства Александром Бортниковым.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

В документе, опубликованном на портале правовой информации в честности говорится, что лицам, проходящим военную службу по контракту в структурах ФСБ, разрешается выезжать за территорию России только при наличии разрешения уполномоченного должностного лица ФСБ. Запрет на выезд без разрешения распространяется только на время заключенного контракта.

Также указывается, что военнослужащий-контрактник структур, входящих в ФСБ, обязан сдать свой загранпаспорт в отдел кадров по месту прохождения службы. А в случаях возвращения из разрешенных загранпоездок, передавать документ в ОК в течении пяти дней после приезда.

Этим же приказом контрактников обяжут незамедлительно сообщать в подразделение собственной безопасности о попытках посторонних лиц получить у них информацию, являющуюся гостайной.

Необходимо отметить, что ранее украинские спеслужбы неоднократно задерживали граждан России, проживающих в Крыму и несущих службу по контракту в структурах ФСБ, при пересечении украинской границы.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
29.12.2016
S7 стала собственником "Морского старта"
23.12.2016
"Укроборонпром" планирует расширять сотрудничество с Минобороны в рамках проекта UKRARPA
13.01.2014
Через тернии – к звёздам
13.06.2012
Рогозин: к 2020 года Россия построит 250 военно-транспортных самолетов
26.07.2011
Вячеслав Богуслаев: о будущем - с оптимизмом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России