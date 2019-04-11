Более двух тысяч военнослужащих примут участие в учениях Объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ в сентябре

Ереван. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Учения Объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества Независимых Государств (СНГ) "Боевое Содружество - 2019" пройдут в сентябре на российском полигоне Ашулук и казахстанском Сары-Шаган, сообщил в среду журналистам заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Всего, по его словам, будет задействовано более 2 тыс. военнослужащих.

"Совместные учения планируется провести в период со 2 по 6 сентября 2019 года. Всего в учении будут задействованы более 2 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники вооруженных сил государств - участников объединенной системы ПВО СНГ", - сказал Ю.Грехов.

Он подчеркнул, что "важнейшее мероприятие боевой подготовки Объединенной системы ПВО СНГ будет проходить в этом году на российском полигоне Ашулук и полигоне Сары-Шаган в Казахстане".

Как уточнил замглавкома ВКС, в ходе "Боевого Содружества" будет отработано совместное применение группировок авиации и войск ПВО СНГ при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах. Командный состав и штабы получат практику в управлении подчиненными соединениями и частями, будет повышен уровень боевой слаженности войск ПВО СНГ и отработаны их совместные боевые действия. Кроме того, учения должны показать проблемные вопросы совместного применения ПВО СНГ.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения десяти стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран. В Объединенную систем ПВО входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.