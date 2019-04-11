Работоспособность системы "ЭРА-ГЛОНАСС" проверят в ходе автопробега от Владивостока до Москвы

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Стартовала III международная комплексная экспедиция "Россия-Япония. Резервы человечества", реализуемая при поддержке АО "ГЛОНАСС", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Одной из важных частей экспедиции станет автопробег "Владивосток-Москва". За сто дней его участники пересекут страну с востока на запад, преодолеют расстояние в 12 тыс. км, посетят около сорока больших и малых городов, сел и поселков России", - сказали в АО "ГЛОНАСС".

В автопробеге будет участвовать автомобиль с установленным сертифицированным оборудованием государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Передвигаясь по маршруту, экипаж автомобиля будет осуществлять проверку работы системы на всем пути следования транспортного средства как на федеральных трассах, так и на муниципальных дорогах. Во время автопробега будет в первую очередь оцениваться доступность сервисов АО "ГЛОНАСС", - отметили в пресс-службе.

Если участники автопробега станут свидетелями аварии, они смогут с помощью кнопки SOS на устройстве "ЭРА-ГЛОНАСС" вызвать экстренные службы. По итогам тестирования будут подготовлены аналитические материалы, которые лягут в основу рекомендаций по улучшению как работы самой системы, так и предоставляемых услуг.

Как сообщил заместитель генерального директора АО "ГЛОНАСС" Илья Аксельрод, "ЭРА-ГЛОНАСС" работает на всей территории РФ, при этом в 22 субъектах страны обеспечено постоянное информационное взаимодействие ГАИС и Системы-112, что позволяет передавать информацию о ДТП в службы экстренного реагирования в автоматизированном режиме всего за 19 секунд.

"На текущий момент работы по сопряжению систем завершены ещё в 53 субъектах РФ, и после запланированного в них в 2019 году полного запуска Системы-112 география автоматизированного информационного взаимодействия будет существенно расширена. Для нас важна возможность в каждом субъекте РФ в "боевых условиях" протестировать работоспособность наших технологий и готовность специалистов экстренных служб быстро прийти на помощь водителям", - сказал И.Аксельрод, слова которого приводит пресс-служба.

Инициатором и организатором международной комплексной экспедиции "Россия-Япония. Резервы человечества" выступает межрегиональная общественная организация фотохудожников "Морской Арт Клуб". Проект осуществляется при поддержке Госдумы, Совета Федерации, МИД РФ, Ростуризма, Рослесхоза, Росморпорта, посольства России в Японии и посольства Японии в России, а также других организаций, министерств и ведомств.