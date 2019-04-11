Войти
11.04.2019
Интерфакс-АВН

Работоспособность системы "ЭРА-ГЛОНАСС" проверят в ходе автопробега от Владивостока до Москвы

38
0
0
Совещание по ГЛОНАСС
Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Стартовала III международная комплексная экспедиция "Россия-Япония. Резервы человечества", реализуемая при поддержке АО "ГЛОНАСС", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Одной из важных частей экспедиции станет автопробег "Владивосток-Москва". За сто дней его участники пересекут страну с востока на запад, преодолеют расстояние в 12 тыс. км, посетят около сорока больших и малых городов, сел и поселков России", - сказали в АО "ГЛОНАСС".

В автопробеге будет участвовать автомобиль с установленным сертифицированным оборудованием государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Передвигаясь по маршруту, экипаж автомобиля будет осуществлять проверку работы системы на всем пути следования транспортного средства как на федеральных трассах, так и на муниципальных дорогах. Во время автопробега будет в первую очередь оцениваться доступность сервисов АО "ГЛОНАСС", - отметили в пресс-службе.

Если участники автопробега станут свидетелями аварии, они смогут с помощью кнопки SOS на устройстве "ЭРА-ГЛОНАСС" вызвать экстренные службы. По итогам тестирования будут подготовлены аналитические материалы, которые лягут в основу рекомендаций по улучшению как работы самой системы, так и предоставляемых услуг.

Как сообщил заместитель генерального директора АО "ГЛОНАСС" Илья Аксельрод, "ЭРА-ГЛОНАСС" работает на всей территории РФ, при этом в 22 субъектах страны обеспечено постоянное информационное взаимодействие ГАИС и Системы-112, что позволяет передавать информацию о ДТП в службы экстренного реагирования в автоматизированном режиме всего за 19 секунд.

"На текущий момент работы по сопряжению систем завершены ещё в 53 субъектах РФ, и после запланированного в них в 2019 году полного запуска Системы-112 география автоматизированного информационного взаимодействия будет существенно расширена. Для нас важна возможность в каждом субъекте РФ в "боевых условиях" протестировать работоспособность наших технологий и готовность специалистов экстренных служб быстро прийти на помощь водителям", - сказал И.Аксельрод, слова которого приводит пресс-служба.

Инициатором и организатором международной комплексной экспедиции "Россия-Япония. Резервы человечества" выступает межрегиональная общественная организация фотохудожников "Морской Арт Клуб". Проект осуществляется при поддержке Госдумы, Совета Федерации, МИД РФ, Ростуризма, Рослесхоза, Росморпорта, посольства России в Японии и посольства Японии в России, а также других организаций, министерств и ведомств.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
Похожие новости
13.02.2019
Космическая катастрофа в реальном времени
04.02.2019
Летела ракета, упала в болото…
05.09.2016
Посмотреть на проблемы со стороны
13.04.2016
Тыловые орлы
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
11.04.2012
Авария - дочь ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России