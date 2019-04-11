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11.04.2019
Интерфакс-АВН

Россия начала поставки тяжелых огнеметов "Солнцепёк" в Саудовскую Аравию - источник

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ТОС-1А "Солнцепек"
Огнеметная система "ТОС-1А" "Солнцепек".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".

"Саудовская Аравия уже получила партию боевых машин", - сказал он.

Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.

Также сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия готовили контракт на поставку систем ПВО С-400 "Триумф".

Россия ранее поставляла "Солнцепёки" на экспорт, в частности, в Ирак. Работа тяжелых огнеметных систем также была замечена в Сирии.

ТОС-1А "Солнцепек" разработан в 2001 году на шасси танка Т-72.

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Страны
Ирак
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Продукция
АГС-30
Корнет
Корнет-ЭМ
С-400 Триумф
Система поражения "Ратник"
Солнцепёк
Т-72
Тигр-М
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