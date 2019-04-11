"Одеть" боевую машину. Как готовят "Терминатора" к Параду Победы

Боевые машины поддержки танков получили "асфальтоходные" гусеницы и бортовые бронеэкраны

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.

"На "одевание" одной БМПТ уходит чуть менее часа. За это время военнослужащие "перетаскают" из транспортных контейнеров несколько сот килограмм сверхпрочной броневой стали, а также противокумулятивные экраны", - сообщает корпоративный сетевой портал T-digest.

Специалисты завода в подмосковном Алабино также "переобувают" машины в "асфальтоходные башмаки" - специальные резиновые колодки, которые позволяют многотонной машине пройти по асфальту, не испортив его траками.

Как отметили в пресс-службе УВЗ, бронетехника уходит с завода без дополнительной защиты. Приведение БМПТ в полную боеготовность происходит по прибытии в воинскую часть силами экипажей.

Ранее на полигоне прошли контрольные пробеги БМПТ "Терминатор" на максимальных режимах работы двигателя.

Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ "Терминатор" создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж - пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.