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11.04.2019
ТАСС

"Одеть" боевую машину. Как готовят "Терминатора" к Параду Победы

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БМПТ-72 "Терминатор-2"
БМПТ-72 "Терминатор-2" на выставке KADEX-2014.
Источник изображения: www.ArmyRecognition.com

Боевые машины поддержки танков получили "асфальтоходные" гусеницы и бортовые бронеэкраны

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.

"На "одевание" одной БМПТ уходит чуть менее часа. За это время военнослужащие "перетаскают" из транспортных контейнеров несколько сот килограмм сверхпрочной броневой стали, а также противокумулятивные экраны", - сообщает корпоративный сетевой портал T-digest.

Специалисты завода в подмосковном Алабино также "переобувают" машины в "асфальтоходные башмаки" - специальные резиновые колодки, которые позволяют многотонной машине пройти по асфальту, не испортив его траками.

Как отметили в пресс-службе УВЗ, бронетехника уходит с завода без дополнительной защиты. Приведение БМПТ в полную боеготовность происходит по прибытии в воинскую часть силами экипажей.

Ранее на полигоне прошли контрольные пробеги БМПТ "Терминатор" на максимальных режимах работы двигателя.

Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ "Терминатор" создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж - пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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