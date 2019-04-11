Прохладный "Солнцепек": ТОС-1А Саудовской Аравии получили кондиционеры
Саудовская Аравия, по всей видимости, стала очередной страной, принявшей на вооружение российские ТОС-1А "Солнцепек".
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Фотографии тяжелых огнеметных систем в характерном камуфляже были обнародованы во многих Twitter-аккаунтах, посвященных военной тематике.
Запечатленные боевые машины, созданные на базе Т-90А, оборудованы кондиционерами, что значительно улучшит условия обитания экипажей в условиях экстремальной жары данного региона.
Кроме непосредственно пусковых установок в состав подразделений, вооружаемых "Солнцепеками", входят транспортно-заряжающие машины, выполненные на базе основных боевых танков или четырехосных вездеходов "КамАЗ". Какой вариант выбрала Саудовская Аравия, пока не понятно.
Военный эксперт Юрий Лямин отмечает, что информация о проявленном военными Саудовской Аравии интересе к российским ТОС-1А, появлялась еще в 2017 году.
Кроме того, представители королевства проявляли большой интерес к автоматам АК-103, автоматическим гранатометам АГС-30 и управляемым противотанковым комплексам "Корнет".
"Появление тяжелых огнеметных систем в сухопутных войсках данного государства значительно повысит их огневую мощь", - считает Лямин.
Алексей Брусилов
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