Новые "Калаши" пошли в серию

Российская армия закупит новые автоматы. 8 апреля, "Российская газета" сообщила о том, что Минобороны РФ и концерн "Калашников" подписали трёхлетний контракт на 150 000 автоматов АК-12 и АК-15.

Согласно контракту, в 2019, 2020 и 2021 годах российская армия будет получать по 50 000 автоматов АК-12 и АК-15. Детали сделки стороны не разглашают. Эти автоматы были официально приняты на вооружение в январе 2018 года, а уже в декабре пресс-служба концерна "Калашников" сообщила о том, что отгрузила первую партию из 2500 автоматов АК-12.

Промо-ролик автомата АК-15

На вооружении российской армии АК-12 постепенно заменит АК-74. Новый автомат был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ. Краткие технические характеристики АК-12:

калибр: 5,45?39 мм;

длина в боевом положении: 880-940 мм;

длина со сложенным прикладом: 690 мм;

длина ствола: 415 мм;

масса с пустым магазином: 3,5 кг;

темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту;

ёмкость магазина: 30 патронов.

Автоматы АК-12 и АК-15 — "близнецы", и отличаются только калибром (5,45 мм — "двенадцатки", 7,62 мм — у "пятнадцатки"). Автоматы сохранили традиционную для АК газоотводную схему автоматики с запиранием канала ствола поворотом затвора и могут использовать магазины от предыдущих моделей семейства АК. При этом газоотводный узел, газовая трубка, ствольная коробка и ствол были существенно модифицированы, что, по словам разработчиков, обеспечивает новым моделям повышенную кучность при стрельбе во всех режимах. Кроме того, эти модели штатно оснащаются планками Пикатинни и телескопическими прикладами.