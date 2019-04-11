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11.04.2019
Военное обозрение

Заявлено о проблеме "незакреплённых" лестниц на F-35

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Азиатские эксперты продолжают высказываться по поводу аварии с истребителем F-35 японских ВВС. Из официальных источников стало известно, что этот самолёт был первым истребителем пятого поколения, который был собран по американской лицензии японской компанией Mitsubishi Heavy Industries. В общей же сложности, этот истребитель стал пятым F-35, поставленным на вооружение сил самообороны Японии.

Источник изображения: topwar.ru

Если ранее сообщалось, что технические службы не сообщали о выявлении каких-либо неполадок с F-35, который в итоге упал в воды Тихого океана, то теперь заявления о проблемности самолёта посыпались как из рога изобилия. Как уже сообщало "ВО", представители оппозиции в парламенте заявили, что производитель и техники умалчивали о проблеме с системой подачи кислорода в кабине пилота на больших высотах. Отмечено, что пилот во время полёта мог потерять сознание.

Отмечено, что эта проблема часто проявляла себя и в США.

Теперь заявлено, что некоторые японские лётчики высказывались о проблеме с телескопической лестницей F-35, с помощью которой можно подняться в кабину. Так, утверждается, что проявляла себя ситуация, когда лестница оказывалась недостаточно закреплена, и при выполнении пилотирования на высоких скоростях с различного рода маневрами в воздухе возникала повышенная вибрация.

Официально эти заявления не подтверждаются.

При этом в японских ВВС теперь заявляют, что на самом деле стелс-истребитель находился в небе не 7 минут, как сообщалось первоначально, а 28. Отмечается, что поучаствовал в тренировках с другими F-35 и уже возвращался на базу. Именно в этот момент с ним пропала связь.

Поиски пилота продолжаются.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
Компании
MHI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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