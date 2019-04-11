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11.04.2019
Интерфакс-АВН

Турция приобретет у России вторую партию С-400, если США откажут в поставках Patriot - глава МИД

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Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018
Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Стамбул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитных ракетных систем С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot, сообщило в среду агентство "Анадолу".

"Министр иностранных дел заявил, что если США откажутся продавать Турции ПРО Patriot, она может приобрести вторую партию С-400 или же другие системы ПРО", - цитирует заявление министра агентство в своем микроблоге в Twitter.

Глава МИД отметил также, что Анкара найдет замену истребителям F-35. "В случае, если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения", - сказал М.Чавушоглу.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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