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11.04.2019
Интерфакс-АВН

Чемезов отмечает достижения России в создании нового вооружения

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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Успехи России в создании нового вооружения значительны, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Если говорить о военной сфере, то у нас уже достижения есть немалые, уже раскрыто многое нашим президентом", - сказал С.Чемезов в среду в Российской академии наук.

"Это все было сделано не без участия Академии наук, работа была проведена огромная, оружие, которое было создано, аналогов не имеет. Мы не хотим стоять на месте и не должны, мы хотим продвигаться далее", - отметил глава госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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