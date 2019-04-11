Чемезов отмечает достижения России в создании нового вооружения

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Успехи России в создании нового вооружения значительны, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Если говорить о военной сфере, то у нас уже достижения есть немалые, уже раскрыто многое нашим президентом", - сказал С.Чемезов в среду в Российской академии наук.

"Это все было сделано не без участия Академии наук, работа была проведена огромная, оружие, которое было создано, аналогов не имеет. Мы не хотим стоять на месте и не должны, мы хотим продвигаться далее", - отметил глава госкорпорации.