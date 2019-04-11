Япония намерена приобрести в США партию ЗУР SM-3 "Стандарт" – DSCA

ЦАМТО, 10 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии ЗУР SM-3 Блок.1B "Стандарт" морского базирования. Общая стоимость контракта может составить 1,15 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 9 апреля.

Правительство Японии обратилось к США с запросом о продаже до 56 зенитных управляемых ракет SM-3 Блок.1B "Стандарт" и контейнеров для них.

Кроме того, запрос предусматривает техническую, инженерную и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчика, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, и повысит безопасность основного американского союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа ЗУР расширит возможности Японии в области противоракетной обороны, повысит обороноспособность страны, а также защиту развернутого в Японии контингента ВС США.

Запрошенная партия ЗУР предназначена для Морских сил самообороны Японии.

Основными подрядчиками проекта выбраны Raytheon Missile Systems (ракеты SM-3) и BAE Systems (контейнеры и системы поддержки).

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.