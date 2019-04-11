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11.04.2019
Российская газета

Удачную атаку на F-22 Raptor сняли на видео

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В Сети появилось видео учебного боя между французским истребителем Rafale и американским F-22 Raptor. Несмотря на разницу в поколениях: Rafale относится к четвертому, Raptor - к пятому, - и технологиях, французский самолет уверенно победил.

На видео показан бой с точки зрения прицельно-навигационного комплекса Rafale. Пилот американского истребителя совершил несколько ошибок, что позволило его противнику занять выгодную позицию для атаки. Реальный бой закончился бы уничтожением F-22, так как за 45 секунд Rafale дважды имел возможность поразить цель ракетами.

Ролик подтверждает мнение экспертов о слабости американских стелс-истребителей в ближнем маневренном бою. Тактика ВВС США основана на уничтожении противника на больших расстояниях под прикрытием малозаметности. Когда дело доходит до схватки на короткой дистанции, они пасуют.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
F-22
Rafale
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