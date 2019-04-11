Удачную атаку на F-22 Raptor сняли на видео

В Сети появилось видео учебного боя между французским истребителем Rafale и американским F-22 Raptor. Несмотря на разницу в поколениях: Rafale относится к четвертому, Raptor - к пятому, - и технологиях, французский самолет уверенно победил.

На видео показан бой с точки зрения прицельно-навигационного комплекса Rafale. Пилот американского истребителя совершил несколько ошибок, что позволило его противнику занять выгодную позицию для атаки. Реальный бой закончился бы уничтожением F-22, так как за 45 секунд Rafale дважды имел возможность поразить цель ракетами.

Ролик подтверждает мнение экспертов о слабости американских стелс-истребителей в ближнем маневренном бою. Тактика ВВС США основана на уничтожении противника на больших расстояниях под прикрытием малозаметности. Когда дело доходит до схватки на короткой дистанции, они пасуют.

Антон Валагин