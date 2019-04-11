Источник: Россия начала поставки систем "Солнцепек" в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия начала получать российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" в рамках контракта, подписанного в 2017 году, сообщил РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Начались поставки ТОС "Солнцепек" в Саудовскую Аравию. Первая партия данных систем уже доставлена в королевство", - сказал собеседник агентства.

В 2017 году официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила РИА Новости, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103. Позже подписание соответствующих соглашений подтвердил директор службы Дмитрий Шугаев.