Активность натовской авиации в Арктике на порядок выше российской

Активность боевой авиации НАТО в Арктическом и Балтийском регионах в 10 раз выше, чем российской, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша авиационная активность в зоне Балтийского моря, Арктики на порядок ниже, чем активность стран НАТО. Надо бы об этом знать", - сказал он в ходе дискуссии на пленарном заседании Международного арктического форума.

Он также заявил, что российские военные самолеты не летают и не летали над территорией Норвегии. По словам Путина, российские самолеты заходят только в нейтральное воздушное пространство.

"Самолеты страны, рядом с которой проходят маршруты наших самолетов, их сопровождают, так же, как и мы сопровождаем самолеты НАТО, если они появляются вблизи наших границы, или корабли. Я здесь больших угроз не вижу, но надо, конечно, держать эту деятельность под контролем", - сказал президент.

Путин напомнил, что Россия поддержала предложение президента Финляндии о том, чтобы военные самолеты летали с включенными транспондерами - средствами идентификации воздушного судна, и внесла это предложение НАТО, однако североатлантический альянс отказался.

"Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются. По-моему, абсолютно здравое предложение. Непростое технически, для нас тоже непростое. Но я такое поручение Минобороны дал, Генштабу, они готовы его реализовать. Но пускай и НАТО реализует, тогда будет понятно, какой самолет, где летит военный, где он в данный момент находится", - подчеркнул президент.