В Японии обнаружили обломки пропавшего F-35
Источник изображения: vpk-news.ru
Японские военные, участвующие в поисках пропавшего с радаров F-35, обнаружили обломки истребителя в Тихом океане.
Об этом сообщает телеканал NHK. Отмечается, что пилот самолета пока не найден. Поисково-спасательная операция продолжается.
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A ВВС Японии пропал с экранов радаров во время тренировочного полета.
Связь с боевой машиной была потеряна в тот момент, когда она находилась над Тихим океаном примерно в 135 км от побережья северной префектуры Аомори. Истребителем-бомбардировщиком управлял один пилот.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Проекты
Похожие новости
26.08.2013
F-35 для ВВС Японии в рамках лицензионной программы обойдется в полтора раза дороже серийных истребителей для ВВС США