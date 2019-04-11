В Японии обнаружили обломки пропавшего F-35

Японские военные, участвующие в поисках пропавшего с радаров F-35, обнаружили обломки истребителя в Тихом океане.

Об этом сообщает телеканал NHK. Отмечается, что пилот самолета пока не найден. Поисково-спасательная операция продолжается.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A ВВС Японии пропал с экранов радаров во время тренировочного полета.

Связь с боевой машиной была потеряна в тот момент, когда она находилась над Тихим океаном примерно в 135 км от побережья северной префектуры Аомори. Истребителем-бомбардировщиком управлял один пилот.