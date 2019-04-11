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11.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Японии обнаружили обломки пропавшего F-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Японские военные, участвующие в поисках пропавшего с радаров F-35, обнаружили обломки истребителя в Тихом океане.

Об этом сообщает телеканал NHK. Отмечается, что пилот самолета пока не найден. Поисково-спасательная операция продолжается.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A ВВС Японии пропал с экранов радаров во время тренировочного полета.

Связь с боевой машиной была потеряна в тот момент, когда она находилась над Тихим океаном примерно в 135 км от побережья северной префектуры Аомори. Истребителем-бомбардировщиком управлял один пилот.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
F-35
F-35A
Проекты
Истребитель 5 поколения
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