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11.04.2019
Военно-промышленный курьер

Президент Боливии: действия США в Венесуэле неприемлемы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Боливии Эво Моралес назвал недопустимым вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела Венесуэлы. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Мы совсем не рады тому, что США пытаются назначить президента Венесуэлы. Мы не приемлем этого", - сказал Моралес, передаёт турецкое государственное информагентство Anadolu.

По его словам, попытки "назначить" извне президента суверенной страны напоминают практику назначения губернаторов захваченных территорий в период американского колониализма. Президент Боливии также призвал власти латиноамериканских стран отказаться от любых форм военного вмешательства в дела друг друга, независимо от наличия идеологических расхождений.

Моралес подчеркнул, что Ла-Пас поддерживает позицию Анкары относительно кризиса в Венесуэле.

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Продукция
Anadolu УДК
Персоны
Эрдоган Реджеп
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