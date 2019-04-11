Президент Боливии: действия США в Венесуэле неприемлемы

Президент Боливии Эво Моралес назвал недопустимым вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела Венесуэлы. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Мы совсем не рады тому, что США пытаются назначить президента Венесуэлы. Мы не приемлем этого", - сказал Моралес, передаёт турецкое государственное информагентство Anadolu.

По его словам, попытки "назначить" извне президента суверенной страны напоминают практику назначения губернаторов захваченных территорий в период американского колониализма. Президент Боливии также призвал власти латиноамериканских стран отказаться от любых форм военного вмешательства в дела друг друга, независимо от наличия идеологических расхождений.

Моралес подчеркнул, что Ла-Пас поддерживает позицию Анкары относительно кризиса в Венесуэле.