Корреспондент "РГ" сдавал экзамен на росгвардейца и провалил его

Трехметровый бетонный забор, колючая проволока, противоавтомобильные ежи и вооруженная охрана. Далеко не все местные знают, что за объект находится на Дорожной улице в Южном Чертанове. На самом деле здесь, без преувеличения, расположена крупнейшая не только в Москве, но во всей России "кузница" кадров Росгвардии.

За свою 25-летнюю историю Центр профессиональной подготовки ГУ Росгвардии по Москве имени Героя Советского Союза С.Х. Зайцева выпустил более 50 тысяч бойцов, которые пополнили отряды СОБРа и ОМОНа, а также подразделения вневедомственной охраны (УВО). Корреспондент "РГ" побывал в легендарном учебном заведении и решился, как настоящий омоновец, пройти "боевой" экзамен.

В яблочко

Cвятая святых центра - класс огневой подготовки. "Здесь учим практической стрельбе. Условия максимально приближены к реальным", - рассказывает преподаватель по огневой подготовке Максим Журов. Будущие силовики здесь учатся быстро находить укрытие, вести из-за него стрельбу и работать в паре - один меняет магазин, напарник ведет огонь по противнику, а потом наоборот. В итоге преступник все время находится под пулевым шквалом и даже не может поднять головы.

Метко стрелять учат с помощью упражнений на оставление злоумышленника в живых или огня по преступнику, который взял заложника. В первом случае попадать разрешается только по конечностям, чтобы не задеть жизненно важные органы, во втором - важно не попасть в человека, которым прикрывается противник. Учат и высшему пилотажу - стрельбе из автомобиля, движение которого имитирует специальная раскачивающаяся тележка. Цель нужно поразить в условиях сильной тряски. И все это при плохом освещении и вое сирен.

Думай, ищи, беги

Эти навыки надо продемонстрировать в завершение экзамена, который начинается с прохождения полосы препятствий. Тестируют и будущих росгвардейцев, и более опытных бойцов на повышение квалификации. Экзамен проходят два слушателя в бронежилетах, шлемах и с учебным оружием. Все обмундирование весит килограммов десять.

Испытание начинается. На столе бумажка с пятью восьмизначными паролями. Преподаватель показывает, какой именно нужно запомнить. Пара секунд, и бумажки снова перевернуты. Напоследок дают посмотреть три фотографии с лицами людей, из которых просят запомнить одну.

По команде "Вперед!" вместе еще с двумя бойцами выдвигаюсь на первый этап полосы (для меня решили сделать исключение, дали возможность пройти экзамен втроем, так, говорят, легче). Гаснет свет, включается тревожная сирена. Кажется, что от ее звука вполне может пойти кровь из ушей. С ходу перепрыгиваем полутораметровые барьеры, в конце комнаты видим дверь с кодовым замком. Тут-то и нужен пароль. Ввожу, загорается зеленая лампочка - значит, правильно. Далее перед нами три двери. Над каждой висит по фотографии. Задача вспомнить того человека, фото которого демонстрировали вначале. Нажимаем кнопку и попадаем на следующий этап. Пока хорошо идем!

Потом нужно пройти комнату с шинами, подвешенными к потолку цепями. Они расположены очень плотно друг к другу и протиснуться через них невероятно сложно. В следующем зале стоит "жигуль". Задача правильно его досмотреть. Где угодно может быть расположено взрывное устройство или наркотическое вещество (например, спрятано в детской игрушке). Открываем багажник - внутри самодельная бомба! Преподаватель кричит в громкоговоритель: "А ну покажите в камеру, что нашли!" Наивно достаем бомбу, подносим к одной из камер наблюдения, которые установлены в каждом зале. Результат - взрыв и три трупа (к счастью, гипотетически). Прикасаться к бомбе, само собой, нельзя - для этого есть взрывотехники и саперы. От нас требовалось лишь сообщить об опасной находке и оцепить место. Реальный экзамен на этом бы и закончился.

Легко в бою

Проникаем в следующее помещение и замечаем посередине человека с ножом. Бойцы мгновенно достают пистолеты (полосу проходят с ПМ) и берут преступника на мушку: "Оружие на пол!", "Шаг назад!", "Руки в стороны!", "Раздвинуть пальцы!", "Кругом!", "К стене!", "Руки на стену!", "Ноги шире!", "Руки за голову!" И бандиту скручивают руки для сопровождения в захвате. Далее пробегаем узкий лабиринт, испытания окончены. Скажу честно, всю полосу мне показали заранее, объяснив, где и что нужно делать. Но даже так пройти ее было непросто. Будущие силовики таких привилегий лишены, и все испытания для них всегда неожиданность - конфигурация полосы каждый раз меняется, как и сами задания. Но без этого экзамена никуда - если провалил, то ни табельного оружия, ни самостоятельного несения службы не видать.

Кстати

Универсальные солдаты

Обучение в центре занимает три месяца. Бойцов знакомят с основами баллистики, рассказывают, как выявлять поддельные деньги и документы, обращаться с уликами, оказывать первую помощь. Все классы оборудованы современной техникой. Например, есть зал с макетом микрорайона, где объясняют, как приехать на вызов и взаимодействовать с полицией, а в другом учат работать с досмотровыми рамками.

Иван Пышечкин Фото: Сергей Куксин