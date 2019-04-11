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11.04.2019
Военное обозрение

Эксперт назвал российские подлодки небоеспособными в Арктике

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Не смотря на то, что российская Арктика является одним из самых защищенных регионов России, подводные силы Северного флота являются фактически небоеспособными, утверждает российский военный эксперт Максим Климов в статье для "Независимой газеты".

Источник изображения: topwar.ru

По мнению Климова, российский флот в арктических условиях занимается "фитнесом", поскольку в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед "Физик-1".

Эксперт заявил, что возможностях подводной компоненты в ледовых условиях можно только догадываться, в то время как "вероятный противник" проводит регулярные тренировки и учения, получая опыт применения оружия в сложных климатических условиях. Отсутствие стрельб российских подлодок говорит о том, что отсутствует финансирование данных мероприятий, а второй причиной является "боязнь вскрытия острых проблемных вопросов флота".

В то время как вероятный противник проводит жесткую боевую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям, российская сторона занимается лишь "арктическим фитнесом". В результате мы получили ситуацию, когда сегодня подводные силы ВМФ РФ в подледных условиях фактически небоеспособны

- утверждает Климов.

Ранее Климов утверждал, что российский флот не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок. До этого он сообщал, что "Калибры" и "Ониксы" признаны бесполезными, а "Посейдон" признан опасным для самой России, в то время как США уже нашли способ нейтрализовать ядерный беспилотник.

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