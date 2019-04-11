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11.04.2019
Интерфакс-АВН

"Вертолёты России" планируют произвести в 2019 году 250 машин - гендиректор

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Вертолет "Ансат"
Вертолет "Ансат" в медицинском исполнении с гидромеханической системой управления (регистрационный номер RA-20002, серийный номер 33075), поставленный Министерству здравоохранения Республики Татарстан для использования Республиканской клинической больницей Татарстана. Казань, 13.10.2016.
Источник изображения: АО "Вертолеты России

Объемы ВТС падают, но, вероятно, финпоказатели будут близки к прошлогодним

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Рост производства продукции в 2019 году прогнозирует генеральный директор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.

"Только "Ансатов" мы готовы выпускать минимум 60 штук в год. В 2017 и 2018 годах мы произвели и передали почти по 70 гражданских вертолётов. В условиях значительного снижения военного экспорта и гособоронзаказа гражданские поставки позволяют развивать заводы и КБ", - сказал А.Богинский в интервью, которое публикует в среду газета "Ведомости".

Отвечая на вопрос о снижении производства вертолётов в 2018 году (около 200 единиц) по сравнению с 2017-м (221), гендиректор сказал: "Цифра за 2017 год - это с учетом модернизированных машин: для них нужны опытно-конструкторские работы, поэтому они включаются в статистику поставок. По новым машинам показатели за 2018 году примерно сопоставимы с 2017-м. В дальнейшем планируем рост. В частности, в 2019 году рассчитываем выйти на цифру порядка 250 машин".

Этот рост, пояснил А.Богинский, планируется обеспечить, в первую очередь, за счёт гражданского сегмента, имея в виду такие крупные проекты с участием "Ростеха", как Национальная служба санитарной авиации и использование "Ансатов" для корпоративных перевозок при участии лизинговой компании "Авиакапитал сервис".

"Есть и экспортный потенциал, - сказал А.Богинский, - который нам помог раскрыть прошлогодний демотур вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" в Китае и странах Юго-Восточной Азии. У нас подписан контракт на поставку 20 "Ансатов" в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР, и еще порядка 50 мягких заказов на Ми-171А2 и "Ансат" мы собрали по странам Юго-Восточной Азии, сейчас работаем над их воплощением в виде твердых контрактов".

Вместе с тем, он отметил, что пройден пик перевооружения техникой за рубежом, в тех странах, которые исторически являются крупными партнерами РФ: Китае, Индии, Алжире, Египте, Малайзии, Мьянме.

Военный экспорт, по оценкам специалистов, будет составлять 30-40 вертолётов в год. "Для сравнения: в 2011-2017 годах мы поставили 650 вертолетов по ВТС (военно-техническому сотрудничеству, - "ИФ")", - сказал А.Богинский.

Он также сообщил, что доля России на мировом рынке гражданских вертолётов по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 11%.

"В денежном выражении наша доля на мировом рынке вертолетов гражданского назначения в 2016 году составляла четыре процента, в 2017 году - уже 10 процентов, а по итогам 2018 года прогнозируем примерно 11%", - сообщил А.Богинский.

Говоря о выручке и прибыли по МСФО в 2018 году, он сказал, что показатели, вероятно, останутся на уровне 2017 года.

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Алжир
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Мьянма
Россия
Продукция
Ансат
Ми-17
Ми-8АМТ
Проекты
Гособоронзаказ
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