Khorasan (Иран): Россия участвует в производстве саудовского "мирного атома"?

В рамках стратегической программы развития Саудовская Аравия намерена до конца 2032 года построить не менее 16 атомных электростанций. «Росатом» уже готов поставить в королевство реакторы третьего поколения. Но как бы Россия ни старалсь, скорей всего все контракты получат американцы. Даже если появляется вероятность обретения Эр-Риядом ядерного оружия. Перевод приводится в сокращении.

В рамках стратегической программы развития Саудовская Аравия намерена до конца 2032 года построить не менее 16 атомных электростанций, сотрудничая со странами, обладающими развитыми технологиями в области мирного атома.

Саудовская Аравия, обладая 16% разведанных запасов нефти, занимает второе место в мире по объему добычи "черного золота", уступая в этом только Венесуэле. Доля экспорта - самая большая среди других нефтедобывающих стран. Кроме того, Саудовская Аравия способна добывать ежедневно 12 миллионов баррелей в сутки, что составляет 13% ежедневной нефтедобычи во всем мире, и здесь Эр-Рияд также на первом месте. Помимо нефти королевство обладает также колоссальными запасами природного газа: 8500 миллиардов кубометров "голубого топлива" выводят страну на, шестое место по запасам в мире и на третье место - среди стран Западной Азии, после Катара и Ирана.

По уровню потребления нефти страна располагается на шестом месте в мире, после США, Китая, Индии, Японии и России, потребляя 3% добываемой нефти. Также саудиты закрепили за собой первое место в регионе по производству электроэнергии из добываемой нефти внутри страны - на это саудиты тратят до одной трети добываемой внутри страны нефти. Логичным образом саудитам принадлежит первое место в регионе по росту спроса на электроэнергию. Саудовская Аравия располагает крупнейшими в мире установками по опреснению воды, на что у нее уходит до 15% суточной добычи нефти. Таким образом Эр-Рияд на 90% обеспечивает собственные потребности в питьевой воде при помощи производимой у себя электроэнергии.

По данным же Всемирного банка, потребление электроэнергии в стране на душу населения только за последние десять лет выросло на 50%. Как образно заметил один из экспертов, "арабы огнем сжигаемой у себя нефти охлаждают сами себя". По выводам других исследований, в частности, проведенных международным Институтом "Чатем Хаус" (Chatham House), если саудиты не поменяют свои привычки энергопотребления уже в ближайшее время, им придется, уже начиная с 2038 года, начать импортировать нефть.

В самой Саудовской Аравии не могут всего этого не осознавать. Сами саудиты придают этой проблеме весьма большое значение. Они разработали документ под названием "Стратегия развития страны на ближайшие годы". Согласно данному документу, к 2032 году на солнечную энергетику должно приходиться до 40 гигаватт электроэнергии, а на ядерную - 17,6 гигаватт ежегодно. Для этого требует как минимум 16 атомных станций. По подсчетам, стоимость их строительства составляет 88 миллиардов долларов. На первом этапе, саудиты намереваются построить только две атомных станции, и на самом высоком уровне уже начались переговоры с США, КНР, Российской Федерацией, Японией, Францией, а также Южной Кореей.

Саудовская ядерная программа и США

Экспортировать технологии, связанные с производством атомной энергии, представляется весьма выгодным. По убеждению многих американских политиков, это соответствует реализации национальных интересов страны, в том числе и далеко за пределами американского континента. Благодаря этому, многие американские компании, связанные с ядерными технологиями, будут получать выгодные заказы и заключать сделки, сулящие колоссальный доход, не говоря уже о появлении большого числа рабочих мест и стабильной занятости для сотрудников компаний. Поэтому многие американские предприятия, связанные с атомной промышленностью, но не имеющие в данный момент возможности, по различным причинам, реализовывать большие проекты внутри страны, пристально смотрят на Саудовскую Аравию как на возможность заработать миллиарды на строительстве десятков атомных станций, реакторов.

Однако есть и проблема, которая существенно осложняет американо-саудовское взаимодействие в сфере ядерных технологий - это так называемое "Соглашение 123". Это название связано с ратификацией 123-й поправки к американской Конституции, получившей также название "Закона об атомной энергетике" 1954 года. Ее текст, в частности, гласит: "Любое сотрудничество США с другим государством мира в области ядерных технологий должно основываться на принципах нераспространения в мире ядерного оружия". Соответственно, любое соглашение, которое США заключают в данной области с другой страной мира, должно гарантировать, что ядерное сырье, которое Америка предоставит в распоряжение прочих стран, не пойдет на разработку ядерного оружия, иначе говоря, не даст возможность другой стране произвести ядерный взрыв. Кроме того, перед тем, как американские компании приступят у экспорту ядерных реакторов, соглашение американского правительства с иностранным государством должно пройти ратификацию в Конгрессе.

США на настоящий момент подписали "Соглашение 123" с 23 государствами мира: среди них - Египет (1981 год), Турция (2008 год), ОАЭ (2009 год). Но при этом основной проблемой, которая почти всегда вызывает возражения конгрессменов, особенно - депутатов от Демократической партии, а также серьезно беспокоит Израиль - это стремление Саудовской Аравии к самообеспеченности ураном, а также попытки королевства заключить сделку с США "на особых условиях", вне установлений "Соглашения 123". Эр-Рияд, в обход данного соглашения, надеется получить не только ядерные реакторы, но также, на словах следуя предписаниям Договора о нераспространении ядерного оружия, производить обогащенный уран.

Проблема здесь в том, что топливом для большинства ядерных реакторов является обогащенный уран. Поэтому страны, намеренные развивать ядерную энергетику, должны производить обогащенный уран самостоятельно или ввозить топливо из других стран. В Америке опасаются, что Саудовская Аравия получит обогащенный уран, а вслед за ним и технологии производства атомной бомбы. Есть другие типы реакторов, которые работают не на обогащенном, а на сыром уране. Но такие реакторы дают возможность производить плутоний, а это также - необходимое сырье для производства атомного оружия.

(…)

Обращая внимание на эти, вызывающие тревогу обстоятельства, Комитет по надзору и правительственной реформе в Палате представителей Конгресса выступил с 24-страничным отчетом, в котором заявлено: некоторые из ныне работающих и работавших ранее чиновников администрации Дональда Трампа пытаются в обход действующих в США законодательных ограничений, а также вопреки возражениям Совета по нацбезопасности США, предоставить в распоряжение Саудовской Аравии необходимое для создания ядерных реакторов оборудование. Доклад подготовил глава Комитета по надзору и реформированию при Палате представителей Конгресса, Элайджа Каммингс (депутат от Демократической партии).

(…)

Очевидно, несмотря на проявленную озабоченность в связи с возможными попытками обойти "Соглашение 123", отдельные американские главы корпораций и проводники их интересов в Белом доме (типа Майкла Флинна и Роберта Макфарлейна) пытаются потакать стремлению Саудовской Аравии развивать свою ядерную программу. Они опасаются, что Россия или КНР могут опередить США в данной области: они тоже могут вызваться помочь Саудовской Аравии создать собственные реакторы. Очевидно, это - один из самых нежелательных сценариев для США на данный момент. И в администрации Трампа делают все, чтобы избежать подобный сценарий.

Ядерная программа Саудовской Аравии и Россия

Помимо активизации на мировых нефтяном и газовом рынках, Россия также стремится увеличить свое присутствие и на рынке ядерном. Россия занимает четвертое место в мире по фактическому производству атомной энергии и 5-е - по способности разрабатывать ядерный потенциал. Россия строит семь реакторов на своей территории, и после Китая, обладает самым большим числом строящихся атомных реакторов в мире. Помимо этого, Россия - один из крупнейших в мире экспортеров ядерных технологий. Российская компания "Росатом" занимает первое место в мире по числу одновременно создаваемых ею реакторов. Компания участвует в шести проектах на территории России и в 35 - за пределами страны. Учитывая растущее потребление электроэнергии в странах Залива и их усилия по диверсификации источников энергии, российские компании рассчитывают на широкое присутствие и на ядерном рынке этих государств.

В ходе визита короля Саудовской Аравии в Москву в 2017 году, компания "Росатом" подписала соглашение о строительстве двух атомных станций на территории Саудовской Аравии. Проект включает в себя также обучение персонала и дальнейшее развитие ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. Совсем недавно Россия заявила о готовности поставить в королевство реакторы третьего поколения (ВВЭР-1200): по данному поводу, в частности, саудовский король встречался с главой внешнеполитического ведомства РФ.

Ядерная программа Саудовской Аравии и КНР

Китай 21 сентября 2018 года опубликовал законопроект "О ядерной энергетике", в котором заявлено о создании в стране собственной базы ядерной энергетики, а также о возможностях экспортировать "мирные атомные технологии" за рубеж. Законопроект противоречит американскому "Соглашению 123", поскольку не предусматривает ограничений ни в отношении сооружаемых за рубежом ядерных объектов, ни в отношении обеспечения полного ядерного цикла страной-партнером КНР. Это, несомненно, дает Китаю (как, впрочем, и России) явное преимущество в реализации экспортных ядерных проектов. Хотя оба государства, возможно, и не склонны к экспорту обогатительных технологий напрямую, они, тем не менее, и не говорят ничего об ограничениях в данном отношении, равно как и не утверждают ничего о невозможности сотрудничества в области созданию страной-партнером полного ядерного цикла.

(…)

Вместо выводов

Таким образом, Саудовская Аравия ориентирована на создание полного ядерного цикла путем закупки оборудования и сотрудничества с другими государствами. Тому способствует несколько факторов: рост международного авторитета, усиление позиций в конкуренции с Ираном и другими государствами региона, возможность сохранения доминирования на рынке "черного золота" путем экономии нефтяных ресурсов, уменьшение нефтезависимости, решение проблем, связанных с окружающей средой, и, наконец, обеспечение долгосрочного доступа к ядерным технологиям.

Приоритетной, однако, задачей для страны остается все же закупка ядерного оборудования. Очевидно с этой же целью объявлено о временной приостановке продаж акций "Арамко" (Aramco).

Несомненно, закупка оборудования у России или Китая выглядит предпочтительнее, поскольку не имеет законодательных ограничений (типа "Соглашения 123"). Но все же, шансы на участие в реализации планов Эр-Рияда по развитию собственной ядерной энергетики выглядят более высокими именно у США. До сих пор Саудовская Аравия более чем на 60% зависит от экспорта вооружения американского производства. Кроме того, США планируют не просто сотрудничать с королевством в данной сфере, они рассчитывают полностью контролировать реализацию Эр-Риядом ядерной программы. США хорошо осознают, насколько возрастут возможности Саудовской Аравии в области стратегического сдерживания, как только она наряду с обычными видами вооружений получит хотя бы "теоретический" доступ к возможностям создавать стратегическое вооружение.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.