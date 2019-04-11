В Приморье боевые пловцы ТОФ "уничтожили" подводных диверсантов

Заступление на боевое дежурство отряда по борьбе с подводными диверсантами в Североморске.

В заливе Стрелок в акватории Японского моря боевые пловцы Тихоокеанского флота нашли, заблокировали и "уничтожили" разведывательно- диверсионную группу условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По легенде учения о подозрительном судне, дрейфовавшем у побережья и не отвечавшем на радиозапросы, сообщили береговые наблюдательные посты. В район нахождения неизвестного корабля отправились два противодиверсионных катера с группами боевых пловцов и быстроходные лодки. Когда они прибыли на место, судно уже покинуло район, но было принято решение обследовать прибрежную зоны на предмет наличия диверсионных сил и средств.

Гидроакустические станции подтвердили передвижение группы диверсантов. Сектор, где их засекли, обстреляли реактивными гранатами. На место выдвинулись боевые пловцы и саперы. Последние обнаружили заложенную диверсантами мину, отбуксировали ее в безопасный район и уничтожили.

"Также под водой был разыгран бой в ходе которого моряки отряда применили для поражения мишеней подводные автоматы и пистолеты. Действия боевых пловцов со скоростных лодок прикрывались огнем из автоматов и станковых крупнокалиберных пулеметов противодиверсионных катеров", - отметил Воскресенский.

Кстати

[b]В апреле отряду подводных диверсионные сил и средств ТОФ исполнилось 50 лет. Это один из старейших отрядов специального назначения в Военно-Морском флоте России.

Анна Бондаренко