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11.04.2019
Российская газета

В Приморье боевые пловцы ТОФ "уничтожили" подводных диверсантов

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Боевые пловцы
Заступление на боевое дежурство отряда по борьбе с подводными диверсантами в Североморске.
Источник изображения: ТАСС/Федосеев Лев

В заливе Стрелок в акватории Японского моря боевые пловцы Тихоокеанского флота нашли, заблокировали и "уничтожили" разведывательно- диверсионную группу условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По легенде учения о подозрительном судне, дрейфовавшем у побережья и не отвечавшем на радиозапросы, сообщили береговые наблюдательные посты. В район нахождения неизвестного корабля отправились два противодиверсионных катера с группами боевых пловцов и быстроходные лодки. Когда они прибыли на место, судно уже покинуло район, но было принято решение обследовать прибрежную зоны на предмет наличия диверсионных сил и средств.

Гидроакустические станции подтвердили передвижение группы диверсантов. Сектор, где их засекли, обстреляли реактивными гранатами. На место выдвинулись боевые пловцы и саперы. Последние обнаружили заложенную диверсантами мину, отбуксировали ее в безопасный район и уничтожили.

"Также под водой был разыгран бой в ходе которого моряки отряда применили для поражения мишеней подводные автоматы и пистолеты. Действия боевых пловцов со скоростных лодок прикрывались огнем из автоматов и станковых крупнокалиберных пулеметов противодиверсионных катеров", - отметил Воскресенский.

Кстати

[b]В апреле отряду подводных диверсионные сил и средств ТОФ исполнилось 50 лет. Это один из старейших отрядов специального назначения в Военно-Морском флоте России.


Анна Бондаренко

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Япония
Проекты
Военные учения
ТОФ
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