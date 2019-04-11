Судно под флагом Мальты доставило в Одессу американскую военную технику

В Одесский порт прибыло транспортное судно под мальтийским флагом. На борту этого судна среди прочего была доставлена военная техника и вооружения американского производства для нужд украинской армии.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о морском транспортнике Sea Amazon, который отгрузил в порту Одессы 175 тонн различных вооружений. В частности, речь идёт об армейских автомобилях "Хамви", которые являются бывшими в употреблении. Заявлено, что из 35 "Хамви" 15 – медицинские (санитарные) автомобили, 20 – боевые (бронированные).

В общей сложности, американцы передали Украине более 230 армейских автомобилей HMMWV. Чаще всего, эти машины можно было увидеть на военных парадах в Киеве. Часть из них отправлена в зону ведения боевых действий на Донбасс.

О том, какие ещё вооружения из США доставило судно под флагом Мальты в порт Украины, не сообщается.

На одесском портале "Думская" местные жители прокомментировали поставку вооружений фразой:

"Заграница нам поможет!" - актуально на все времена.

Также пользователи отметили, что Порошенко снова объявит эти поставки "своей личной победой".

Напомним, что ранее из США на Украину были поставлены противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", снайперские винтовки и другое вооружение.