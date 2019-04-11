В Индии считают, что могут потерять шанс на F-35 после покупки С-400

В СМИ Индии выходят всё более жёсткие оценки в адрес Соединённых Штатов Америки. Претензии предъявляются сразу по нескольким направлениям. Одно из них – непризнание США потери пакистанцами истребителя F-16, которое, по утверждению Нью-Дели, произошло 27 февраля. Напомним, что американская комиссия заявила, что все F-16 ВВС Пакистана находятся на авиабазах.

Также в Индии не скрывают эмоций по поводу того, что США продолжают обкладывать санкциями Иран. Напомним, что на днях США внесли КСИР в список террористических организаций и продолжили санкционное давление на нефтяной сектор Ирана. В Индии отмечают, что если США начнут давление на страны, которые заключили с Тегераном контракты по приобретению сырой нефти, то это негативно скажется на индийской экономике (Индия входит в число импортёров иранской нефти). Приводится заявление госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что окончательное решение будет принято 2 мая.

В США при этом заявили, что покупка нефти у Ирана будет рассматриваться в том числе в качестве "спонсирования терроризма".

Индия ожидает, что на неё это давление Вашингтон распространять не станет. Но не уверена в этом...

При этом в Индии обращают внимание на то, как Вашингтон давит на турецкие власти, которые законтрактовали у России ЗРК С-400. Индийские СМИ пишут, что США фактически уже начали процедуру действия санкционного пакета CAATSA в отношении Турции, отказав в дальнейшем сотрудничестве по F-35.

Источник изображения: topwar.ru

В Индии, в которой высказываются о возможности рассмотрения вхождения в программу F-35, заявляют, что если США ввели такого рода санкции против страны НАТО, то, вероятно, сделают тоже самое и в отношении Индии. Другими словами, Индия понимает, что вводить её в программу F-35 США не намерены – в связи с контрактом по С-400.

Если развивать эту тему, то "после потери шанса на F-35" получается, выбор у Индии по авиации пятого поколения будет, мягко говоря, ограничен.

Источник изображения: topwar.ru

Либо возвращаться к кооперации с Россией по FGFA (Су-57), либо продолжать наблюдать за тем, как Китай наращивает своё превосходство в сфере боевой авиации нового поколения. Индия пытается подключиться к британской программе. Но, во-первых, она начнёт действовать только к 2030-му, во-вторых, никто не гарантирует, что Британия не подключится к американским ограничениям.

При этом цитируется заявление Владимира Путина, сделанное на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, когда российский президент высказался об американском давлении. По его словам, США делают это только для того, чтобы на зарубежные (в том контексте - европейские) средства развивать свой военно-промышленный комплекс.