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11.04.2019
ТАСС

В России разработали спутниковую систему связи для стран СНГ

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LAAD 2017
На стенде компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" на выставке LAAD 2017.
Источник изображения: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС

Как сообщили в АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева", система предоставит услуги голосовой связи в режиме реального времени и обеспечит передачу данных

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спутниковая система для передачи данных между абонентами России и стран СНГ разработана в АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" (ИСС). Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Система персональной спутниковой связи предоставит услуги голосовой связи в режиме реального времени и обеспечит передачу данных", - отметили в холдинге.

Мобильная спутниковая связь "покроет полностью РФ, часть территории Европы, Северный Ледовитый океан, арктическое побережье, страны СНГ, включая Казахстан". Для этих целей запустят как минимум три спутника-ретранслятора на высокоэллиптическую орбиту и еще два - на геостационарную.

Разработанная система связи сможет конкурировать с такими операторами, как Thuraya, Garuda, Inmarsat, которые уже работают на территории Европы, Юго-Восточной Азии и в других регионах.

Российская спутниковая система будет доступна частным лицам, государственным структурам и коммерческим организациям. Сейчас проект запатентован, проработка облика системы ведется в инициативном порядке.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
Арктика
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