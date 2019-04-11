В России разработали спутниковую систему связи для стран СНГ

Как сообщили в АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева", система предоставит услуги голосовой связи в режиме реального времени и обеспечит передачу данных

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спутниковая система для передачи данных между абонентами России и стран СНГ разработана в АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" (ИСС). Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Система персональной спутниковой связи предоставит услуги голосовой связи в режиме реального времени и обеспечит передачу данных", - отметили в холдинге.

Мобильная спутниковая связь "покроет полностью РФ, часть территории Европы, Северный Ледовитый океан, арктическое побережье, страны СНГ, включая Казахстан". Для этих целей запустят как минимум три спутника-ретранслятора на высокоэллиптическую орбиту и еще два - на геостационарную.

Разработанная система связи сможет конкурировать с такими операторами, как Thuraya, Garuda, Inmarsat, которые уже работают на территории Европы, Юго-Восточной Азии и в других регионах.

Российская спутниковая система будет доступна частным лицам, государственным структурам и коммерческим организациям. Сейчас проект запатентован, проработка облика системы ведется в инициативном порядке.