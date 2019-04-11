Японская оппозиция назвала вероятную причину падения F-35

Японские СМИ сообщили об обнаружении обломков пропавшего накануне с экранов радаров истребителя F-35. Пилот, напомним, перестал выходить на связь примерно через 7 минут после взлёта с аэродрома военной базы Мисава (префектура Аомори). Самолёт должен был участвовать в тренировочных маневрах с ещё 4-мя F-35. Местом вероятного падения самолёта в море назвали квадрат, расположенный в 130-140 км восточнее авиабазы.

Источник изображения: topwar.ru

Обломки найдены, однако пилот пока не обнаружен.

Между тем, в японском парламенте со стороны оппозиционных сил прозвучали слова о наиболее вероятной причине падения самолёта.

Так, отмечается, что с самолётами пятого поколения F-35, которые были поставлены в Японию, не был до конца решён вопрос по снижению уровня кислорода в системе жизнеобеспечения пилота. При этом вопрос был адресован главе военного ведомства:

Разве в США, поставляя эти самолёты, ранее не сообщали, что нередки случаи, когда давление кислорода резко снижается, вследствие чего лётчик может терять сознание? Была ли эта система налажена перед продажей нам самолётов F-35?

Представитель оппозиции считает, что военное ведомство могло скрывать неполадки с системой жизнеобеспечения пилота. Именно это объясняет, почему лётчик не сообщал на авиабазу о выявленных неполадках на борту.

На данный момент поисково-спасательная операция в районе обнаружения обломков истребителя продолжается. В ней участвуют более десятка кораблей и свыше 20 самолётов и вертолётов. Все найденные обломки тщательное собираются и отправляются на военную базу в Японии.