США начали готовиться к космической войне с Россией

Российские и китайские космические вооружения угрожают безопасности США. Об этом заявил исполняющий обязанности главы американского минобороны Патрик Шэнахан на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спринг, передает The Washington Examiner.

По его словам, исход следующего крупного мирового конфликта будет зависеть от эффективности вооружений в космосе. "Наши соперники осуществляют милитаризацию космического пространства, тем самым пытаясь поставить под угрозу силы США", — подчеркнул он.

С этой целью страны разрабатывают различные типы вооружений для применения в космосе. В частности, Китай и Россия создают лазерные и ракетные вооружения, а также средства, способные заглушать сигналы, нарушать работу навигационных систем и осуществлять кибератаки против космических спутников.

Шэнахан добавил, что Пекин и Москва активно выступают за заключение в ООН международных соглашений, которые они не будут соблюдать. "Из-за их действий космос — это больше не убежище, а поле боя. Это не будущая и гипотетическая угроза, а настоящая", — сказал он.

Вашингтон не намерен просто наблюдать, а будет действовать, заверил представитель минобороны. По его словам, США начнут наращивать военную мощь в космосе.

В феврале разведывательное управление минобороны США уже сообщало о потенциальной угрозе со стороны России в космосе. Тогда Вашингтон высказывал опасения относительно Ирана и КНДР. По мнению разведки, поддержка независимого потенциала космических запусков нужна им для тестирования технологий баллистических ракет.