Boeing не получила ни одного заказа на самолеты типа 737 в марте

Американская авиастроительная корпорация Boeing не продала за март ни одного пассажирского самолета типа 737 впервые за семь лет. Об этом во вторник, 9 апреля, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, в феврале компания поставила заказчикам 11 авиалайнеров 737 MAX. Это в два раза меньше показателей прошлых месяцев. Уточняется, что в марте Boeing получила всего лишь три заказа на частные бизнес-джеты семейства 737, и не получила ни одного на пассажирские лайнеры.

За компанией числятся 4625 невыполненных заказов на модель 737 MAX и 78 заказов на более старые модификации самолета, передает ТАСС. По словам аналитиков, такая ситуация позволит организации поддерживать уровень прибыли на протяжении ближайших лет.

6 апреля стало известно, что Boeing решила сократить производство самолетов модели 737 MAX. С середины апреля 2019 года вместо запланированных 52 лайнеров будут выпускаться 42 единицы в месяц.

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. В связи с этим начались масштабные проверки компании Boeing, а многие страны отказались от использования модели 737 MAX. Корпорация признала, что в обоих случаях перед крушением в самолетах произошел сбой в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).