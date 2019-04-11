Успешные испытания немецкого комплекса активной противоторпедной защиты с антиторпедами SeaSpider

Германская компания Atlas Elektronik GmbH (контролируется концерном thyssenkrupp AG) 4 апреля 2019 года сообщила, что в 2018 году провела в Балтийском море успешные испытания своего комплекса активной противоторпедной защиты (ПТЗ) с реактивными антиторпедами SeaSpider "третьего поколения" (KTV mod 3).

Полигонный пуск реактивной антиторпеды SeaSpider комплекса активной противоторпедной защиты германской компании Atlas Elektronik (с) Atlas Elektronik

Испытания проводились совместно с Техническим центром по корабельным и военно-морским вооружениям, морской технике и исследованиям вооруженных сил ФРГ (Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Technologie und Forschung - WTD 71) на испытательном полигоне WTD 71 в Эккернферде. Комплекс ПТЗ был размещен на принадлежащем WТD 71 опытовом судне Y 862 Helmsand проекта 748 (1000 тонн водоизмещения, 1988 года постройки).

Комплекс ПТЗ включает комбинированную активно-пассивную гидроакустическую систему обнаружения TDCL (Тorpedo Detection, Classification and Localisation) с пассивной буксируемой ГАС и опускаемой активной ГАС. Характеристики антиторпеды SeaSpider в нынешнем исполнении "третьего поколения" не раскрываются, но ее прежние варианты имели калибр 210 мм, длину 1940 мм и вес 107 кг. Боевая часть весит около 20 кг. Антиторпеда имеет твердотопливный реактивный двигатель, обеспечивающий маршевую скорость не менее 50 уз, и комбинированную систему самонаведения, работающую одновременно в режимах высокочастотной гидролокации, шумопеленгования и обнаружения гидроакустических сигналов. Особенностью требований к антиторпеде SeaSpider была высокая маневренность с целью поражения торпед на значительных курсовых углах по отношению к пусковой установке. Минимальная дальность перехвата атакующей торпеды заявлена в 100-200 м, максимальная официально не раскрывается, но составляет "несколько сотен метров".

Согласно пресс-релизу Atlas Elektronik, в ходе испытаний 2018 года на судне Helmsand на испытательном полигоне WTD 71 в Эккернферде комплексом ПТЗ осуществлялся успешный перехват используемых в качестве целей 533-мм немецких электрических торпед DM2A3 и старых американских 483-мм электрических торпед Mk 37. Система TDCL успешно обнаруживала и классифицировала торпеды, выдавала целеуказание, и антиторпеды SeaSpider выстреливались по данным этого целеуказания из корабельной пусковой установки и выводились к атакующей торпеде на дистанцию подрыва боевой части антиторпеды (Сlosest Рoint of approach - CPA), хотя практическое поражение подрывом не осуществлялось.

Со стороны bmpd напомним, что комплекс активной противоторпедной защиты с антиторпедами SeaSpider создается Atlas Elektronik для надводных кораблей и подводных лодок с конца 1990-х годов. Испытания комплекса и антиторпед велись длительное время, сопровождаясь постоянными доработками. Однако, видимо, только в 2018 году с использованием антиторпед SeaSpider "третьего поколения" испытания достигли успеха. Твердотопливный двигатель и боевая часть антиторпеды SeaSpider "третьего поколения", предположительно, разработаны канадской компанией Magellan Aerospace, присоединившейся к программе в 2016 году.

Размещение основных элементов комплекса активной противоторпедной защиты германской компании Atlas Elektronik на опытовом судне Y 862 Helmsand проекта 748 Технического центра по корабельным и военно-морским вооружениям и морской технике и ислледованиям вооруженных сил ФРГ (WTD 71) (с) Atlas Elektronik