Российская космическая станция будет искать на Луне следы жизни и воды

Прибор, установленный на "Луне-Грунт", будет проводить исследование изотопных аномалий, а также анализ газообразующих элементов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Задачей одного из экспериментов для миссии "Луна-Грунт" ("Луна-28") станет обнаружение биомаркеров и следов воды в реголите (лунном грунте). Об этом говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Одной из задач эксперимента ЛАМРЕКО стало [эта цель добавлена в программу эксперимента] обнаружение биомаркеров в реголите Луны", - говорится в материалах.

На "Луну-Грунт" установят прибор, схожий с оборудованием, которое ранее было размещено на аппарате "Фобос-Грунт". В частности, он будет проводить "исследование изотопных аномалий, объемный и поверхностный анализ газообразующих элементов". При некоторых условиях прибор определит наличие льда в лунном грунте.

Ученые полагают, что эксперимент позволит "определить перспективы промышленного освоения" естественного спутника Земли и "рассмотреть возможность возникновения жизни" на нем. По версии сотрудников ИКИ РАН, микроорганизмы могли быть занесены на Луну с Земли во время метеоритной бомбардировки.

"Луна-28" - планируемая российская станция, которая должна не только добраться до естественного спутника Земли и провести там эксперименты, но и вернуться обратно с образцами реголита. Согласно данным Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина (один из разработчиков), миссию планируется запустить после 2025 года.