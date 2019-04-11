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11.04.2019
Известия.ru

Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/National Aeronautics & Space Adm

Российская космическая станция "Луна-Грунт" ("Луна-28") будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

"Одной из задач эксперимента… стало обнаружение биомаркеров в реголите (лунном грунте. — Ред.)", — сообщается в материалах ИКИ.

По мнению ученых, эксперимент позволит оценить "перспективы промышленного освоения" спутника Земли, а также исследовать возможность появления на нем жизни. Ученые не исключают, что на Луну могли быть занесены микроорганизмы с Земли во время метеоритной бомбардировки, передает ТАСС в среду, 10 апреля.

Исследователи намерены отправить на естественный спутник Земли станцию "Луна-28" после 2025 года. Аппарат должен провести ряд экспериментов и вернуться назад с образцами грунта.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете госкомпании "Роскосмос" отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
Луна
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