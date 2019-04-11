США продолжили публично запугивать Турцию

Во время выступления главы Госдепа Майка Помпео на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената США по ассигнованиям снова прозвучали угрозы в адрес Анкары из-за сделки по российским ЗРК С-400.

Помпео заявил, что "приватно" уведомил Турцию об угрозе исключения ее из программы создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а теперь делает это "публично", передает ТАСС.

Его спросили, будет ли сделка Турции по С-400 с Россией "значительной транзакцией" и может ли она повлечь санкции. Помпео сказал, что речь идет об "очень значительной транзакции".

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление США, которые заявили, что приобретение С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе F-35.

Антон Антонов