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11.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

США продолжили публично запугивать Турцию

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Источник изображения: mil.ru

Во время выступления главы Госдепа Майка Помпео на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената США по ассигнованиям снова прозвучали угрозы в адрес Анкары из-за сделки по российским ЗРК С-400.

Помпео заявил, что "приватно" уведомил Турцию об угрозе исключения ее из программы создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а теперь делает это "публично", передает ТАСС.

Его спросили, будет ли сделка Турции по С-400 с Россией "значительной транзакцией" и может ли она повлечь санкции. Помпео сказал, что речь идет об "очень значительной транзакции".

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление США, которые заявили, что приобретение С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе F-35.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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