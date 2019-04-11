Первая высадка на Луну: гигантский скачок для человечества (Frankfurter Rundschau, Германия)

Высадка на Луну 50 лет назад стала настоящим прорывом, повторить который с 1972 года так никому и не удалось. Давайте оглянемся назад и рассмотрим перспективы будущих лунных экспедиций, предлагает «Франкфуртер рундшау». Автор статьи отвечает на несколько вопросов: сколько продлилась высадка на Луну? Где именно прилунился «Апполон-11»? Когда будет новый полет?

Высадка на Луну 50 лет назад стала настоящим шедевром, повторить который с 1972 года так никому и не удалось. Давайте оглянемся на историю "Аполлона-11" и рассмотрим перспективы будущих лунных экспедиций.

Первая посадка пилотируемого космического корабля на Луну стала историческим событием и до сих пор считается непревзойденным достижением человечества. 20 июля 1969 года в 21:17 часов по времени Германии спускаемый аппарат "Игл" (Eagle) с астронавтами Нилом Армстронгом (Neil Armstrong) и Баззом Олдрином (Buzz Aldrin) на борту приземлился на Луне. Это произошло очень вовремя, потому что топливо было почти на исходе. И еще по одной причине: бортовой компьютер словно сошел с ума, и посадку едва не пришлось отменить - и тогда первая высадка людей на Луну 20 июля 1969 года не состоялась бы.

Через несколько часов после посадки - в 3:56 21 июля 1969 года - Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. По всему миру люди смотрели по телевидению трансляцию исторической высадки на Луну. В общей сложности число зрителей составляло от 500 до 600 миллионов - в тот момент была включена примерно половина всех телевизоров на Земле. В Германии трансляцию вели телеканалы ARD и ZDF. Ставшую знаменитой фразу Нила Армстронга "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества" тоже можно было услышать и в радиоэфире.

В июле этого года исторической первой высадке на Луну исполнится 50 лет - вполне подходящий повод для того, чтобы оглянуться на успешную миссию "Аполлон-11".

Была ли высадка на Луну целью "Аполлона-11"?

В мае 1961 года тогдашний президент США Джон Кеннеди заявил, что до конца десятилетия США "отправят первого человека на Луну и в целостности и сохранности вернут его обратно на Землю". Год спустя Кеннеди выступил с другой знаменитой речью, сообщив американцам о подготовке миссии "Аполлон". "Мы приняли решение полететь в этом десятилетии на Луну и сделать другие вещи - не потому, что это легко, а потому, что это трудно", сказал президент.

Главной целью миссии "Аполлон-11" было добиться того, о чем заявил Кеннеди в 1961 году: обеспечить посадку своего астронавта на Луну и его возвращение на Землю в течение десяти лет. Другими целями были научное исследование Луны экипажем, установка телекамеры, которая посылала бы сигналы на Землю, чтобы ученые могли наблюдать за экспериментами. Перед астронавтами были также поставлены задачи сделать фотографии лунной поверхности и взять пробы лунного грунта. А еще установить на Луне американский флаг.

Кто из астронавтов высадился на Луну?

Экипаж "Аполлона-11" состоял из трех астронавтов: командир Нил Армстронг и пилот спускаемого модуля "Игл" Базз Олдрин приземлились на Луну и высадились на ее поверхность. Пилот командного модуля Майкл Коллинз (Michael Collins) остался в модуле "Коламбия" (Columbia) на лунной орбите. Двое из троих до сих пор живы: Базз Олдрин (89 лет) и Майкл Коллинз (88 лет). Нил Армстронг умер в 2012 году в возрасте 82 лет. В состав дублирующего экипажа входили астронавты Джеймс Лоуэлл (James Lovell), Фред Хейз (Fred Haise) и Уильям Андерс (William Anders). Лоуэлл и Андерс ранее уже участвовали в экспедиции "Аполлон-8" и стали первыми астронавтами, летавшими к Луне. Лоуэлл и Хейз позднее входили в состав миссии "Аполлона-13", которую, однако, пришлось прервать.

Сколько продлилась первая высадка на Луну?

16 июля 1969 года экипаж "Аполлона-11" был запущен в космос ракетой "Сатурн-В" (Saturn V) с космодрома имени Кеннеди во Флориде. 24 июля командный модуль "Коламбия" приводнился в Тихом океане, и членов экипажа подобрало спасательное судно авианосца "Хорнет" (Hornet). Длительность полета с момента старта до момента приводнения составила ровно 195 часов и 19 минут. Через 109 часов и 42 минуты после старта Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на лунную поверхность. За пределами спускаемого аппарата Армстронг и его товарищ по экипажу Базз Олдрин провели около двух с половиной часов, а все их пребывание на естественном спутнике Земли продлилось 21 час и 36 минут.

Когда состоялась первая посадка на Луне, 20 или 21 июля 1969 года?

Когда именно состоялась высадка Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну - 20 или 21 июля 1969 года - вопрос довольно спорный. В момент приземления спускаемого аппарата "Игл" как в США, так и в Германии было еще 20 июля. Когда Нил Армстронг несколько часов спустя впервые ступил на поверхность Луны, по Всемирному координированному времени, действующему на Луне, было уже 2:54 часа 21 июля, тогда как в США еще стоял поздний вечер 20 июля. Так что, если говорить совсем точно, то первая высадка на Луну состоялась ранним утром 21 июля 1969 года. Однако в США и сейчас, 50 лет спустя, днем высадки на Луну считается 20 июля.

Сколько раз высаживались на Луну?

Между 1969 и 1972 годами на Луне побывали шесть пилотируемых миссий "Аполлон". Непосредственно на ее поверхность высадились в общей сложности 12 американских астронавтов. Первым был Нил Армстронг, а на данный момент последними людьми, побывавшими на Луне, остаются Юджин Сернан (Eugene Cernan) и Харрисон Шмитт (Harrison Schmitt), участники миссии "Аполлон-17" в 1972 году.

Где именно на Луне приземлился "Аполлон-11"?

"Орел приземлился" (The Eagle has landed), доложил на Землю Нил Армстронг после посадки на поверхность так называемого Моря Спокойствия. Местность, где приземлились Армстронг и Олдрин, - темная низменность на стороне Луны, обращенной к Земле. С тех пор место посадки называется Базой Спокойствия. Три небольших кратера поблизости носят имена членов экипажа "Аполлона-11" - Олдрина, Коллинза и Армстронга.

Что астронавты оставили на Луне?

После в общей сложности шести пилотируемых миссий на Луне там остались некоторые следы. В список "изготовленных человеком предметов на Луне", составленный НАСА, входят, в частности, несколько луноходов и лазерных зеркал, с помощью которых удалось измерить точное расстояние от Земли до Луны. Кроме того, "Аполлон-11" оставил на естественном спутнике Земли телекамеру с несколькими линзами, а также флаги. А члены экипажа "Аполлона-14" оставили там два мяча для гольфа, удары по которым нанес астронавт Алан Шепард.

Когда состоится следующая высадка на Луну?

В 1972 году люди в последний раз побывали на Луне, и после возвращения на Землю экипажа "Аполлона-17" программа пилотируемых полетов на Луну была закрыта. Однако американские политики снова и снова предлагают отправить на Луну людей. Совсем недавно вице-президент США Майк Пенс объявил, что уже в 2024 году американские астронавты вновь полетят на Луну, в случае необходимости - с помощью коммерческих технологий. Такие планы (между делом отмененные) уже строились - начало их реализации было намечено на 2020 год. Частная космическая компания "Спейс-Икс" (SpaceX) собирается в 2023 году отправить на своем корабле человека, который должен будет облететь вокруг Луны.

Таня Баннер (Tanja Banner)

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