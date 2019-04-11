Nyhetsbanken (Швеция): антидемократические корни НАТО

НАТО появилась не из желания сделать мир безопаснее, а из стремления сдержать коммунистов в Европе после Второй мировой войны, считает канадский писатель, чью статью публикует «Нюхетсбанкен». Идея, что Советский Союз угрожал Западу, смехотворна. Вторая мировая война унесла жизни 25 миллионов советских граждан — разве захотела бы страна опять воевать? Но НАТО нужны враги.

Канадский писатель Ив Энглер в серии из четырех статей описывает антидемократическую историю НАТО

Военный альянс в этом году празднует 70-летие. Несмотря на то, что холодная война позади, организация продолжает действовать и пытается доказать свое право на существование, выискивая новых врагов. Вчера это были "Аль-Каида"* и "Талибан"*, сегодня - Россия и Китай.

В 1949 году при образовании НАТО Канада сыграла выдающуюся роль.

"Процветание власти коммунистов зависит от ее способности подавлять и разрушать свободные институты, которые ей противостоят. Она убирает их один за другим: политические партии, профсоюзные организации, церкви, школы, университеты, отраслевые объединения, даже спортивные союзы и детские сады. НАТО дает понять миру, что такого рода завоевание изнутри в будущем не коснется нас".

28 марта 1949, Лестер Пирсон (Lester Pearson), министр иностранных дел, Палата общин Канады.

День рождения НАТО - хороший повод вновь разобраться, как создавался военный альянс, который официально следует принципу, когда "нападение на одного из членов союза рассматривается как нападение на весь союз". Сегодня в организацию входят 29 стран, а создана она была по инициативе американских, британских и канадских чиновников.

Официально НАТО стала ответом Запада на агрессивное поведение Советского Союза, но идея, что Советский Союз после Второй мировой войны угрожал США или даже Западной Европе, на самом деле смехотворна. Вторая мировая война унесла жизни 25 миллионов советских граждан, тогда как США вышли из войны гораздо более сильными, чем они в нее вступали. После разрушений мировой войны СССР вовсе не был заинтересован воевать с США и их союзниками, и канадские и американские чиновники в частном порядке это признавали. В апреле 1945 года канадский посол в России Дана Уилгресс (Dana Wilgress) констатировал, что "интересы советского привилегированного класса однозначно требовали, чтобы у страны был долгий период мира". Советская элита, продолжал посол в одном внутреннем документе, "до смерти боялась нападения извне" и "была одержима тревогой по поводу безопасности". Уилгресс полагал, что СССР на самом деле хотел заключить послевоенный мир с Великобританией, чтобы гарантировать спокойствие в Европе (при условии, что советская сфера интересов будет на востоке, а запад возглавит Великобритания). Американские чиновники в ходе внутренней работы делали аналогичные выводы.

Вместо того чтобы рассматривать НАТО как оборону против возможных российских атак, альянс следует считать реакцией на растущую в Западной Европе симпатию к социалистам. Во время Второй мировой войны независимые коммунисты боролись против Муссолини в Италии, против фашистов в Греции и сформировали сопротивление нацистской оккупации во Франции. Своей борьбой они заслужили большое уважение, в отличие от состоятельных классов и духовенства, которые поддерживали фашистов. Если бы США и Великобритания не вмешались, коммунисты и без поддержки Москвы, вероятно, взяли бы власть в Греции и выиграли выборы 1948 года в Италии. Во Франции коммунисты получили 30% голосов на первых послевоенных выборах, им достался ряд министерских постов в коалиционном правительстве.

Во время первых послевоенных выборов в Италии выдающийся канадский дипломат Эскотт Рид (Escott Reid) заявил, что "игра русских, очевидно, сводится к тому, чтобы завоевывать без вооруженных атак". Пирсон в свою очередь пожаловался, что происходит "попытка русских полностью завоевать Италию с помощью конституционных или неконституционных средств", а также описал классовую борьбу рабочих как "новую и злостную опасность, косвенную агрессию".

Американские чиновники были обеспокоены не меньше. Джордж Кеннан (George Kennan), высокопоставленный американский политический деятель, участвовавший в формировании правительства во времена возникновения НАТО, считал, что "коммунистическая угроза - самая серьезная внутренняя проблема в западных странах". Главнокомандующий НАТО Дуайт Эйзенхауэр (Dwight D. Eisenhower) заявил: "Одно из важных и непосредственно актуальных применений сил НАТО, которые мы сейчас формируем, - это придание уязвимому населению уверенности в себе, уверенности, которая сделает людей политически сильнее и поможет в борьбе с коммунистическим напором".

Планировщики НАТО боялись, что уверенность западной элиты ослабела, а мнение, что коммунизм - тенденция будущего, распространялось все шире. Десятки тысяч североамериканских солдат разместились в Западной Европе, чтобы укрепить решимость западноевропейской элиты перед лицом растущих левых партий и движений. Совершенно очевидно, что, согласно "тайному антикоммунистическому протоколу НАТО", разведки стран альянса получили задание не пускать коммунистические партии к власти. После падения Берлинской стены появилась информация, что ЦРУ, МИ6 и другие создали орган для борьбы на покинутой территории в случае советского вторжения на Запад. Естественно, никакого вторжения не случилось. Вместо этого в "Тайных армиях НАТО" отмечается: "истинную и очень большую опасность с точки зрения тайных военных стратегов Вашингтона и Лондона на самом деле представляли коммунистические партии в самих западных демократиях, иногда очень многочисленные. Поэтому, так как никакого советского вторжения не было, эта сеть начала вести секретную войну против левых политических сил. Тайные армии… были замешаны в ряд террористических операций и нарушений прав человека, вину за которые они возлагали на коммунистов, чтобы дискредитировать левых на выборах".

Эти правые группировки, которые неофициально называли Операцией "Гладио", контролировались отделом безопасности НАТО. Одна испанская газета в ноябре 1990 года сообщила, что "Штаб объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, управляющий орган военного аппарата НАТО, координировал деятельность "Гладио". Об этом рассказал генеральный секретарь "Гладио" Манфред Вёрнер (Manfred Wörner) во время встречи с 16 послами НАТО". Тогда Европейский парламент осудил Операцию "Гладио" и потребовал расследования, которое, однако, так никогда и не провели.

Канада - одна из двух стран НАТО, не упоминавшихся в книге Даниэле Ганзера (Daniele Ganser) "Тайные армии НАТО". Второй была Исландия. Никто из исследователей не уделял внимания этим двум странам в таком контексте, но через год после возникновения НАТО Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела одну в высшей степени секретную операцию по шпионажу: был разработан план по задержанию видных деятелей из числа коммунистов, который назвали ПРОФУНК (PROFUNC - prominent functionaries [коммунистической партии]). В октябре 2010 года в передаче "Фифс истейт" (Fifth Estate) канадского канала "Си-би-си" (CBC) и передаче "Анкет" (Enquête) "Радио Канада" (Radio-Canada) журналисты раскрыли информацию о "тайном плане подготовки ПРОФУНК, который позволял полиции арестовывать и на неопределенный срок задерживать канадских граждан, подозреваемых в симпатиях к коммунистам". Если бы возникла угроза "национальной безопасности", до 16 тысяч подозреваемых коммунистов и 50 тысяч симпатизирующих им граждан могли быть схвачены и помещены в один из восьми лагерей по всей стране. Программу в 1950 году запустил комиссар Канадской конной полиции Стюарт Тейлор Вуд (Stuart Taylor Wood), и она действовала вплоть до 1983 года.

Стремление остановить европейских левых было важной причиной появления НАТО. Когда ведущие СМИ наперебой расхваливают этот альянс по случаю его 70-летнего юбилея, важно помнить, что НАТО стала порождением элитарных антидемократических сил. Все это было сделано для того, чтобы манипулировать "демократией" и позволить небольшому числу представителей элит сохранить свое положение.

* запрещенные в России террористические организации

Ив Энглер (Yves Engler)

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