Более тысячи зенитчиков ЮВО подняты по тревоге на Северном Кавказе

Ростов-на-Дону. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии поднято по тревоге и приведено в полную боевую готовность в рамках контрольной проверки, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук-М-2" совершили 150-км марш на общевойсковой полигон, где им предстоит отработать учебные задачи подготовки и ведения боевых действий. Зенитчики выполнят разведку, сопровождение и поражение воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет", - сказал собеседник агентства.