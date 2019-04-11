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11.04.2019
Интерфакс-АВН

Более тысячи зенитчиков ЮВО подняты по тревоге на Северном Кавказе

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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".
Источник изображения: Минобороны РФ

Ростов-на-Дону. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии поднято по тревоге и приведено в полную боевую готовность в рамках контрольной проверки, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук-М-2" совершили 150-км марш на общевойсковой полигон, где им предстоит отработать учебные задачи подготовки и ведения боевых действий. Зенитчики выполнят разведку, сопровождение и поражение воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет", - сказал собеседник агентства.

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