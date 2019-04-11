Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы

Кабриолеты Aurus, которыми на Параде Победы собирались заменить традиционные "ЗиЛы", пока не включены в список техники для участия в мероприятии. Причина — наличие у Минобороны лишь одного автомобиля новой марки, при том что по регламенту для участия в параде требуется две основные машины и одна запасная. Не исключено, что производители всё же успеют поставить военным две недостающие машины. А готовый Aurus могут показать на репетиции парада Победы, причем уже 13 апреля.

Кабриолеты Aurus, которыми на Параде Победы собирались заменить традиционные "ЗиЛы", пока не включены в список техники для участия в мероприятии. Причина — наличие у Минобороны лишь одного автомобиля новой марки, при том что по регламенту для участия в параде требуется две основные машины и одна запасная. Не исключено, что производители всё же успеют поставить военным две недостающие машины. А готовый Aurus могут показать на репетиции парада Победы, причем уже 13 апреля.

Первый Aurus доставлен в 147-ю автобазу Минобороны, расположенную в Москве, рассказали "Известиям" несколько источников в военном ведомстве. Специалисты автобазы задействованы в подготовке и проведении военных парадов на Красной площади с 1959 года.

Подробности разработки кабриолетов не разглашаются. В пресс-службе компании Aurus сообщили, что не отвечают за производство и все вопросы переадресовали в ФГУП НАМИ, который является разработчиком.

— Мы не комментируем это вопрос, — сообщил "Известиям" пресс-секретарь автомобильного института.

Источник, близкий к НАМИ, рассказал, что дополнительные автомобили в наличии есть — но в разной степени готовности. Именно из-за задержки сроков производства организаторы парада вынуждены отказываться от новинки. Хотя всего неделю назад со ссылкой на "высокопоставленного источника в автомобильной отрасли" информагентства сообщали о вероятности участия машин уже в ближайшем параде. Теперь же, вероятно, премьеру придется отложить на год.

Смена "ЗиЛа"

С 2010 года по настоящее время парады на Красной площади министр обороны принимает на модернизированных ЗиЛ-41041 АМГ, напомнил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

— Появление на Красной площади новой машины в кузове кабриолет продемонстрирует новые возможности страны и производителя, — считает он. — Участие Aurus на параде безусловно повысит имидж марки. Но, скорее всего, будет произведено не очень много таких машин, так как кабриолеты класса люкс не пользуются большой популярностью в мире.

В салоне Aurus установлен специальный регулируемый поручень, чтобы за него можно было держаться при езде стоя. Двери машины удлинены, а вместо стальной крыши установлен складной мягкий верх. Силовая установка машины — гибридный агрегат, включающий в свой состав двигатель с восемью цилиндрами с рабочим объемом 4,4 л, генератор на 40 "лошадей" и девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Такая компоновка обеспечивает повышенную плавность хода.

Проехать по брусчатке

С 1953 года, а именно тогда военноначальники сменили коней на кабриолеты, без них не обходился ни один парад на Красной площади. Согласно регламенту, представительские автомобили появляются в самом его начале. В 10.00 под бой курантов на Красную площадь выносят Знамя Победы и государственный флаг России. Одновременно с этим из ворот Спасской башни Кремля на площадь выезжает принимающий парад министр обороны России.

Навстречу ему в таком же автомобиле направляется командующий парадом — главнокомандующий Сухопутными войсками РФ. После его доклада министру о готовности оба военачальника проводят совместный объезд войск Московского гарнизона, выстроенных перед началом торжественного марша.

После исполнения сводным оркестром Московского гарнизона мелодии патриотической песни "Славься" из оперы "Иван Сусанин" Михаила Глинки министр обороны направляется к трибунам, установленными перед Мавзолеем, и докладывает о готовности войск президенту, который, согласно Конституции, является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами.

Мировые перспективы

Машины Aurus в марте были впервые представлены европейской публике на женевском Международном автосалоне. Работы над проектом начались в 2013 году, а в 2018-м на Московском автосалоне состоялась премьера седана и лимузина. Все эти автомобили сделаны на единой модульной платформе, получившей еще в ходе разработки название "Кортеж". В первую очередь они задумывались как линейка отечественных автомобилей для первых лиц страны, способных заменить дорогие импортные иномарки.

Продвижение бренда первой отечественной люксовой автокомпании столкнулось с трудностями. В начале года в европейском Бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку марки опротестовали несколько компаний — Toyota, Lamborghini и Michelin. Представители иностранных фирм утверждают, что наименование Aurus схоже с названиями их брендов до степени смешения.

В перспективе под брендом Aurus планируется появление внедорожника и микроавтобуса.