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11.04.2019
Lenta.ru

США назвали себя хозяевами Луны

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Источник изображения: Фото: NASA / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Международное сотрудничество по исследованию Луны возможно лишь под руководством США, передает Fox News заявление главы НАСА Джима Брайденстайна.

"Есть только одна страна, способная создать коалицию для обеспечения возвращения астронавтов на Луну. Это США. Именно такова наша цель. На симпозиуме в Колорадо-Спрингс я с 20 руководителями национальных космических ведомств обсуждал вопрос о возвращении астронавтов на Луну. В этом заключается роль США в качестве лидера и великой страны", — сказал менеджер.

Согласно главе НАСА, теперь США вернутся "на Луну, чтобы там остаться". Также Брайденстайн напомнил о необходимости "взаимодействовать с коммерческими и международными партнерами в использовании лунных ресурсов". "Сегодня мы знаем, что на Луне есть сотни миллионов тонн водяного льда, которые можно использовать для поддержания жизни, а также получения воздуха и ракетного топлива", — отметил менеджер.

В апреле сообщалось, что НАСА рассматривает возможность использования сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ракетной ступени ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage) для первой пилотируемой миссии Orion к Луне.

В марте Брайденстайн заверил вице-президента США Майка Пенса, что НАСА ускорит разработку лунно-марсианской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System). В частности, первый испытательный полет носителя (в беспилотном режиме) должен состояться в 2020 году, а пилотируемый облет Луны — в 2022 году. Тогда же Пенс рекомендовал НАСА вернуть американских астронавтов на поверхность естественного спутника Земли не позднее 2024 года.

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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Falcon РН
SLS
Луна
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