В Саудовской Аравии замечены ТОС-1А "Солнцепек"

Источник изображения: Фото: twitter.com/a_ibra1408

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" поступили на вооружение сухопутных войск Саудовской Аравии. Во вторник, 9 апреля в Сети появились фотографии этих боевых машин в характерной пустынной окраске. На них можно разглядеть, по крайней мере, три пусковых установки.

Данные "танковые огнеметы" хорошо показали себя во время боевых действий в Ираке и Сирии. Поэтому не удивительно, что таким оружием решилась обзавестись и саудовская сторона.

Если опубликованные фотографии - не фейк, то можно сказать, что поставки данной техники - это своеобразный прорыв российских производителей на местный рынок вооружений. Ранее военные королевства использовали лишь стрелковое оружие, изготовленное в России.

В основном здесь доминируют военная техника производства США и других западных стран.