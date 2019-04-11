Т-90МС - в Индии: танкисты России будут завидовать еще и индийским коллегам

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Пока Россия поставляет за рубеж новейшие танки, наши сухопутные войска получают, в основном, модернизированные Т-72.

Где-то год назад мы писали, что в Т-90С, предназначенных для иракской армии, наиболее полно учтен реальный боевой опыт. Например, отмечалось, что прицелы получили специальные защитные шторки, командир машины имеет управляемую из-под брони крупнокалиберную пулеметную установку, чего нет на всех версиях Т-72Б3 и модернизированном Т-80БВМ.

"В результате, в отличие от поступающей сейчас в войска обновленной техники, танкистам не придется под огнем вылезать по пояс из люка, подставляясь под пули и осколки. О необходимости закрытой ЗПУ говорилось еще по опыту боев в Грозном, во время первой чеченской", -отмечал тогда эксперт Алексей Романов.

В этом году армия Лаоса получила модернизированные Т-72Б1М "Белый орел", и даже на них имеются дистанционно-управляемые пулеметные установки и панорамный прицел командира. Почему всего этого нет на Т-72Б3?

Сегодня стало известно, что Индия решила закупать российские Т-90МС. Сообщается, что их армия получит целых 464 машины. Этот танк считается сейчас одним из лучших в мире, он значительно превосходит и Т-72Б3, как и более ранние версии "девяностых". Российским военным придется лишь завидовать своим коллегам. Уже несколько лет говорят о Т-90М, но они все никак не попадут в войска. Да и речь пока идет лишь о нескольких десятках машин.

Дмитрий Лемешко