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11.04.2019
bmpd.livejournal.com

Тушение лесных пожаров с помощью артиллерии в Китае

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Тушение лесных пожаров с помощью артиллерии в Китае

В китайской провинци Шаньси для локализации и тушения крупного лесного пожара впервые была применена артиллерийская система пожаротужения Тип 119, разработанная на основе 122-мм гаубицы Тип 83.

Артсистема Тип 119 производится компанией Inner Mongolia First Machinery Group (входит в корпорацию Norinco) и в качестве боеприпаса применяет артиллерийский снаряд, который начинен веществом, сдерживающим распространение огня.

Дальность стрельбы - 8 км, снаряд распыляет сухой порошок на площади 20 кв. м.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Norinco
Сухой ПАО
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