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11.04.2019
bmpd.livejournal.com

Индийские источники о состоянии подводных сил ВМС Пакистана

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Нынешнее состояние подводного флота Пакистана оставляет желать лучшего - четыре из пяти подводных лодок, находящихся в составе ВМС Пакистана, находятся в состоянии ремонта или модернизации, пишут Шишир Гупта (Shishir Gupta) и Рахул Сингх (Rahul Singh) в материале индийской газеты "Hindustan Times" со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников индийских спецслужб.

Дизель-электрическая подводная лодка S 135 Hashmat ВМС Пакистана французской постройки проекта Agosta 70. Согласно индийским источникам, сейчас эта лодка находится в ремонте (с) Mohammad Ali Marizad

"У нас есть данные, которые указывают на то, что только одна подводная лодка ВМС Пакистана хотя бы частично находится в боеспособном состоянии [partially operational]. Именно по этой причине они так отчаянно искали помощи у китайских ВМС для обеспечения своих военно-морских интересов после Пулвамы", - заявил один из упомянутых выше сотрудников разведки, пожелавших остаться анонимными.

14 февраля 2019 года террорист-смертник атаковал в районе Пулвама (индийский штат Джамму и Кашмир) автоколонну индийских Сил полиции центрального резерва (CRPF), убив 40 человек. Ответственность на себя взяла исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад", базирующаяся в Пакистане. Индия ответила ударом авиации по предполагаемому лагерю подготовки террористов на территории Пакистана (Балакот, провинция Хайбер-Пахтунхва) 26 февраля.

После этого, 27 февраля, в международных водах у западного побережья Индии была обнаружена подводная лодка ВМС Пакистана - в тот же день, когда произошел воздушный бой между истребителями ВВС Индии и Пакистана над Линией контроля. По мнению представителей индийской разведки, патрулирование подводной лодки ВМС Пакистана в открытом море было отвлекающим маневром.

Представители ВМС Индии отказались комментировать состояние подводных сил Пакистана. По словам вице-адмирала в отставке Маданджита Сингха, бывшего командующего индийским Западным военно-морским командованием (Western Naval Command), "partially operational" означает, что у подводной лодки имеются ограничения по допустимой глубине погружения.

В составе ВМС Пакистана числятся пять неатомных подводных лодок французских проектов: три проекта Agosta 90B (типа Khalid) и две проекта Agosta 70 (типа Hashmat). По данным "Hindustan Times", все три подводные лодки проекта Agosta 90B (S 137 Khalid, S 138 Saad и S 139 Hamza, введены в строй с 1999 по 2008 годы) находятся на ремонте, осуществляемом турецкой компанией. Их возвращение в боевой состав флота ожидается только 2020 году. Также в ремонте находится головная подводная лодка проекта проекта Agosta 70 S 135 Hashmat, введенная в строй в 1979 году. В результате, по информации индийской разведки, только дизель-электрическая подводная лодка S 136 Hurmat проекта Agosta 70, введенная в в строй в 1980 году, находится в боевом составе.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Турция
Франция
Продукция
B-52
Проекты
2020-й год
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