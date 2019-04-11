Войти
11.04.2019
РИА Новости

Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику"

35
0
-1
Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ
Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".

"С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией", - написал сенатор в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особой военной напряженности в регионе нет, но напомнил о недавних учениях НАТО в Арктике.

Учения НАТО

Осенью Североатлантический альянс провел крупнейшие после окончания холодной войны учения Trident Juncture. Маневры проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника были задействованы 50 тысяч военнослужащих. В учениях приняли участие все 29 членов блока, а также их партнеры – Финляндия и Швеция.

Планы США и Британии в Арктике

В январе Пентагон объявил о намерении отправить в Арктику военные корабли. Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что это делается для проверки способности американских кораблей функционировать и выполнять боевые задачи в северных широтах. Также он мотивировал отправку кораблей обеспечением свободы судоходства.

В этом же месяце СМИ сообщили о планах Вашингтона укрепить свои позиции в регионе и ответить на "чрезмерные притязания" России и Китая. В феврале эта информация подтвердились – командующий американских ВМС в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят Москве и Пекину господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь.

Со схожим заявлением два месяца назад выступил и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, Лондон намерен увеличить присутствие в регионе для защиты северного фланга НАТО от "российской угрозы".

Он также отметил, что в соответствии с новой программой, рассчитанной на десять лет, более тысячи морских пехотинцев будут ежегодно участвовать в тренировках с норвежскими коллегами. Помимо этого, в 2020 году регион будут патрулировать противолодочные самолеты Р-8 "Посейдон".

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Швеция
Продукция
P-8 Poseidon
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Trident
Арктика
Военные учения
Похожие новости
22.08.2018
Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
12.11.2012
Борьба за богатства Арктики еще впереди
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России