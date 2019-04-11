МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".

"С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией", - написал сенатор в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особой военной напряженности в регионе нет, но напомнил о недавних учениях НАТО в Арктике.

Учения НАТО

Осенью Североатлантический альянс провел крупнейшие после окончания холодной войны учения Trident Juncture. Маневры проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника были задействованы 50 тысяч военнослужащих. В учениях приняли участие все 29 членов блока, а также их партнеры – Финляндия и Швеция.

Планы США и Британии в Арктике

В январе Пентагон объявил о намерении отправить в Арктику военные корабли. Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что это делается для проверки способности американских кораблей функционировать и выполнять боевые задачи в северных широтах. Также он мотивировал отправку кораблей обеспечением свободы судоходства.

В этом же месяце СМИ сообщили о планах Вашингтона укрепить свои позиции в регионе и ответить на "чрезмерные притязания" России и Китая. В феврале эта информация подтвердились – командующий американских ВМС в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят Москве и Пекину господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь.

Со схожим заявлением два месяца назад выступил и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, Лондон намерен увеличить присутствие в регионе для защиты северного фланга НАТО от "российской угрозы".

Он также отметил, что в соответствии с новой программой, рассчитанной на десять лет, более тысячи морских пехотинцев будут ежегодно участвовать в тренировках с норвежскими коллегами. Помимо этого, в 2020 году регион будут патрулировать противолодочные самолеты Р-8 "Посейдон".